MotoGP, il Mondiale 2027 inizierà in Thailandia e si chiuderà a Valencia. Fuori il Balaton Park, torna l’Argentina

Mancano pochi giorni e finalmente conosceremo nel dettaglio quale sarà il calendario del Mondiale MotoGP 2027. La stagione che partirà con la tanto attesa rivoluzione tecnica che proporrà meno aerodinamica sulle moto e con i motori che passeranno a 850cc. In poche parole ci attende un campionato davvero elettrizzante con numerosi cambi di team per i piloti (Pecco Bagnaia in Aprilia, Jorge Martin in Yamaha, Fabio Di Giannantonio in KTM e Fabio Quartararo in Honda, solo per citarne alcuni) che presenterà diverse novità anche a livello di calendario.

Le certezze? L’esordio e la conclusione. Come avvenuto in questa annata, infatti, si partirà nel weekend del 5-7 marzo con il Gran Premio di Thailandia sul tracciato di Buriram, mentre il gran finale sarà ancora una volta rappresentato dal Gran Premio della Comunitat Valencia sul circuito intitolato a Ricardo Tormo nel fine settimana del 28 novembre.

Il commento di Carmelo Ezpeleta, amministratore delegato di Dorna, riportato da Motorsport.com: “Il calendario MotoGP 2027, tuttavia, sarà soltanto leggermente diverso da quello di quest’anno. L’Ungheria verrà eliminata dopo due anni, mentre tornerà il GP d’Argentina, anche se si correrà a Buenos Aires invece che a Termas de Río Hondo. Siamo rimasti sorpresi dai progressi dei lavori: ciò che stanno realizzando è incredibile”.

Ecco le due maggiori novità in arrivo. In primo luogo si chiude, dopo solo due annate, l’avventura del Balaton Park nel calendario del Motomondiale. Il tortuoso e ben poco spettacolare tracciato magiaro saluterà il calendario e sarà sostituito dal Gran Premio d’Argentina che tornerà in scena. Tuttavia non si correrà più sulla pista di Termas de Rio Hondo, bensì si tornerà a Buenos Aires nel rinnovato tracciato “Juan y Oscar Alfredo Gálvez” che prima era conosciuto come Autódromo Municipal. Con l’addio della gara ungherese, lo slot agostano del calendario sarà ripreso dal Gran Premio d’Austria che, come ben sappiamo, nel 2026 si è appena disputato nel mese di settembre. La novità più interessante, invece, sarà il Gran Premio d’Australia, come è già stato annunciato da tempo. Si dirà addio all’amatissimo circuito di Phillip Island e si andrà a correre sulla pista di Adelaide.

Ricordiamo, invece, il programma pre-stagionale. Si inizierà con il test shakedown (riservato a rookie e collaudatori) che si terrà a Sepang (Malesia) il 29 e 30 gennaio. Sempre sulla pista malese andrà in scena il primo test ufficiale nelle giornata del 31 gennaio e primo febbraio. Il secondo si disputerà a Buriram (Thailandia) il 6 e 7 febbraio, laddove scatterà poi la stagione a inizio marzo.