MotoGP, i precedenti di Marco Bezzecchi nel GP di Misano. ‘Bez’ cerca ancora la prima vittoria…

Il Gran Premio di San Marino sarà quello di casa nel senso più letterale del termine per Marco Bezzecchi. D’altronde Misano Adriatico, dove è edificato l’autodromo intitolato alla memoria di Marco Simoncelli, è a 25 km da Viserba, il sobborgo di Rimini dove il ventisettenne è cresciuto. Inizialmente, Simply the Bez ha vissuto sulla propria pelle la veridicità del detto “nemo propheta in patria”.

La due esperienze in Moto3, datate 2017 e 2018, si chiudono entrambe con un ritiro dovuto a incidente. Stessa musica una volta salito in Moto2, poiché anche l’edizione 2019 vede Marco finire a terra. Insomma, la partenza è traumatica e avviene con il piede sbagliato. Per fortuna, il centauro e la pista hanno modo di “riconciliarsi”.

Nel 2020 c’è un double header e ambedue le gare si risolvono con una piazza d’onore. Il 13 settembre alle spalle del compagno di squadra Luca Marini, il 20 settembre dietro a Enea Bastianini. Nel 2021 non ci sono invece particolari acuti. Quinto nel GP canonico di settembre, ritirato in quello di ottobre che funge da recupero di quello d’Australia.

Capitolo MotoGP. Nel 2022 siamo nell’annata da rookie e Bezzecchi taglia il traguardo fuori dalla zona punti. Lo spartito cambia dal 2023, quando si classifica secondo dietro a Jorge Martin. Forse con il rammarico di aver sorpassato troppo tardi l’acciaccato Francesco Bagnaia, giocandosi quindi la possibilità di infastidire lo spagnolo per il successo nelle fasi finali.

Il 2024 non è una stagione facile per Marco, cionondimeno il double header di Misano Adriatico coincide con uno dei momenti più brillanti del suo ultimo anno in Ducati. Quinto l’8 settembre e poi quarto il 22 settembre. Infine c’è il 2025 e il doppio, splendido, corpo a corpo con Marc Marquez. Bezzecchi vince la Sprint, durante la quale lo spagnolo cade, poi chiude secondo il Gran Premio della domenica.