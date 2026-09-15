MotoGP, i precedenti di Marco Bezzecchi nel GP d’Austria. Due podi in top-class e tre vittorie fra Moto2 e Moto3

Marco Bezzecchi ha un bel rapporto con l’autodromo di Spielberg, dove domenica 20 settembre si disputerà il Gran Premio d’Austria di MotoGP. Il riminese difatti ha vinto in entrambe le categorie formative e, seppur non sia ancora stato in grado di primeggiare nella classe regina, ha già saputo issarsi sul podio nelle sue stagioni migliori. Andiamo però con ordine, cominciando dagli albori.

Tre le presenze in Moto3, con esiti diametralmente opposti. Nel 2016 e nel 2017 finisce male, ossia con un ritiro a causa di un incidente. Nel primo caso con il giapponese Tatsuki Suzuki, l’anno successivo è invece coinvolto in una collisione multipla con lo spagnolo Albert Arenas e il thailandese Nakarin Atiratphuvapat. Il riscatto arriva con gli interessi nel 2018, quando Bezzecchi conquista pole position e, soprattutto, vittoria.

In Moto2, Marco disputa ben cinque gare in tre anni a Spielberg. L’edizione 2019 è dimenticabile, in quanto il romagnolo conclude nelle retrovie (ma è un risultato in linea con il suo rendimento in quell’annata da tregenda). Poi arriva l’epoca del Covid e l’autodromo stiriano è uno di quelli in cui vengono organizzati i cosiddetti double header. Nel 2020 Bezzecchi chiude sesto il GP d’Austria del 16 agosto e vince il Gran Premio di Stiria del 23 agosto.

Copione speculare nel 2021, quando Simply the Bez si impone nell’evento denominato “GP di Stiria”, corso l’8 agosto, arrivando poi decimo nel canonico Gran Premio d’Austria del 15 agosto. Pertanto l’esperienza nella categoria cadetta si chiude con due affermazioni e tre corse fuori dalla top-five. Il profilo da “o tutto o niente” è lo stesso tenuto in Moto3. Viceversa, issatosi in MotoGP, Bez cambia connotati.

Nel 2022 è nono, un piazzamento nella forchetta di rendimento della sua stagione d’esordio in top-class. Nel 2023 è sul podio, terzo, alle spalle di Francesco Bagnaia e Brad Binder. Si toglie però la grande soddisfazione di artigliare la terza piazza con uno splendido sorpasso su Alex Marquez. Nel 2024 chiude sesto, in linea con le performance di quell’annata invero complessivamente anonima.

Il 2025 lo vede protagonista di una prova gagliarda. Dopo il quarto posto nella Sprint, domenica è l’unico in grado di infastidire Marc Marquez. Ci prova in tutti i modi, a battere il Tuono di Cervera, ma alfine sforza troppo gli pneumatici e deve cedere la piazza d’onore a Fermìn Aldeguer. Si classifica comunque terzo, un risultato che gli sta stretto, considerando quanto mostrato in pista.