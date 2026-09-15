MotoGP, i precedenti di Marc Marquez a Spielberg. Poche gioie fino alla doppietta del 2025

Marc Marquez si è reso protagonista di una rimonta mostruosa negli ultimi tre mesi e mezzo, passando dal -102 post-Mugello alla vetta del Mondiale MotoGP 2026 in coabitazione con Jorge Martin alla vigilia del Gran Premio d’Austria, in programma questo weekend. Il fuoriclasse catalano della Ducati si presenterà dunque al Red Bull Ring di Spielberg con l’obiettivo di prolungare il trend positivo dopo le due doppiette consecutive ottenute ad Aragon e Misano.

Il nove volte campione iridato non ha un feeling speciale con la pista stiriana, che gli ha riservato diverse sconfitte e poche gioie da quando ha ricominciato ad ospitare stabilmente il Motomondiale. Nel 2016 Marc non andò oltre il quinto posto nella corsa vinta da Andrea Iannone, che riportò la Ducati sul gradino più alto del podio dopo quasi sei anni di digiuno.

La Casa di Borgo Panigale si dimostrò praticamente imbattibile sui saliscendi di Spielberg anche nelle stagioni successive, con Marquez che dovette accontentarsi di tre secondi posti consecutivi dal 2017 al 2019 perdendo in volata all’ultimo giro per due volte contro Andrea Dovizioso ed una contro Jorge Lorenzo rivelandosi l’unico in grado di contrastare lo strapotere tecnico della Ducati sui lunghi rettilinei del Red Bull Ring.

La carriera di Marc venne stravolta poi dal grave infortunio di Jerez de la Frontera e dalle conseguenti quattro operazioni chirurgiche, che hanno portato il pilota di Cervera a saltare l’appuntamento austriaco sia nel 2020 che nel 2022 presenziando nel double-header del 2021 (quando lottò comunque per la vittoria in gara-2 fino allo scroscio di pioggia e alla caduta) e nel Gran Premio del 2023 con ambizioni relative a causa di una Honda ormai in piena crisi oltre ad una condizione fisica lontana dal 100%. Più indicativo dunque il suo quarto posto nel 2024 al primo anno con Ducati (seppur sulla moto non ufficiale del team Gresini), seppur piuttosto distante dalla zona podio, e soprattutto la doppietta del 2025 tra Sprint e gara lunga con la GP25 Factory.