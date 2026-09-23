MotoGP, Honda annuncia il sostituto di Joan Mir per il GP del Giappone. Incognita verso Mandalika

Sarà Somkiat Chantra a prendere il posto di Joan Mir in occasione del Gran Premio del Giappone 2026, sedicesima tappa stagionale e primo atto della tournée asiatica di fine stagione per il Mondiale MotoGP. Ad annunciarlo è la Honda, dopo aver comunicato l’assenza del pilota maiorchino sia a Motegi che nell’appuntamento successivo in Indonesia.

“Mir ha manifestato una serie di sintomi che hanno influito sulle sue energie e sulle sue prestazioni per diversi mesi, con un recente peggioramento della situazione. La causa non è ancora stata accertata. Data la persistenza e la gravità dei sintomi, si è sottoposto a una serie di esami all’ospedale universitario Dexeus con l’obiettivo di giungere a una diagnosi definitiva. A causa dei sintomi, il medico consiglia riposo assoluto e diverse terapie per i prossimi 15 giorni. Di conseguenza, gli ho sconsigliato di partecipare ai Gran Premi del Giappone e dell’Indonesia. Le sue condizioni continueranno a essere monitorate attentamente dal mio staff“, le dichiarazioni del dottor Angel Charte.

Il campione del mondo MotoGP del 2020, ritiratosi a Misano, era stato sostituito in Austria lo scorso weekend dal test rider nipponico dell’HRC Takaaki Nakagami. Quest’ultimo aveva già in programma di partecipare al Gran Premio di casa come wild card con l’Honda Test Team, quindi la squadra giapponese ha optato per Somkiat Chantra. Il thailandese sta disputando il Mondiale Superbike con l’HRC dopo aver corso nel 2025 in MotoGP con il team LCR.

Vedremo chi sceglierà la Honda a Mandalika (9-11 ottobre), visto che Chantra sarà impegnato quel weekend in Superbike e Nakagami dovrebbe partecipare ad un importante test privato in Malesia il 14 ed il 15 ottobre. L’opzione più probabile diventa Aleix Espargarò, collaudatore HRC ormai guarito dall’infortunio alla schiena.