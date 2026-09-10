MotoGP, GP San Marino 2026 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara

Il Gran Premio di San Marino di MotoGP avrà luogo dall’11 al 13 settembre. La Sprint del quattordicesimo atto del Motomondiale 2026 inizierà alle ore 15:00 della giornata di sabato, mentre la Gara, ossia il GP vero e proprio, scatterà alle ore 14:00 di domenica. Si correrà nel ben conosciuto contesto di Misano Adriatico.

Il tracciato romagnolo è letteralmente quello di casa per tanti piloti italiani. D’altronde la Romagna è terra di motori e di motociclisti in particolare. Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini, tra i protagonisti attuali, sono cresciuti proprio da queste parti. Cionondimeno, anche Luca Marini si è formato in questa rigogliosa fetta di territorio, da decenni una sorta di “Silicon Valley” o di “Mezzaluna Fertile” del motociclismo azzurro.

La pista di Misano venne progettata nel 1969 ed edificata fra il 1970 e il 1972. Nella sua versione originaria (lunga 3.488 metri, da percorrere in senso antiorario e assolutamente spartana nelle infrastrutture) ha ospitato il Motomondiale con discreta continuità fra gli anni ’80 e l’inizio dei ’90. L’edizione del 1993, funestata dall’incidente di Wayne Rainey ha cambiato tutto. L’impianto è stato completamente rifatto e ammodernato. La nuova lunghezza è di 4.226 metri e il senso di marcia orario. Dal 2007 è diventato punto fermo del calendario.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di San Marino 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208) ed eccezionalmente anche gratis e in chiaro su TV8. Diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA GP SAN MARINO MOTOGP 2026

Venerdì 11 settembre

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 12 settembre

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 13 settembre

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, Gara MOTO3

Ore 12:15, Gara MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

TV8 ORARI IN CHIARO GP SAN MARINO MOTOGP

Sabato 12 settembre (Diretta)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 13 settembre (Diretta)

Ore 11:00, Gara MOTO3

Ore 12:15, Gara MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP SAN MARINO MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo qualifiche, Sprint e Gran Premi della domenica. Non ci sarà modo di assistere alle prove libere.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208), integrale.

Diretta streaming: TV8.it, SkyGO e Now.

Diretta testuale: OA Sport.