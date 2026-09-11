GP San Marino
MotoGP, GP San Marino 2026: risultati e classifica pre-qualifiche. Bezzecchi precede i fratelli Marquez
Si sono chiuse le pre-qualifiche del GP di San Marino, andate in scena sul circuito di Misano, valide per il quattordicesimo atto del Mondiale 2026 della MotoGP: il migliore sulla pista dedicata a Marco Simoncelli è stato l’italiano Marco Bezzecchi, primo in 1’30″144, che ha preceduto lo spagnolo Marc Marquez, secondo a 0″103.
Terza piazza per l’altro iberico Alex Marquez, staccato di 0″185, mentre ottiene il pass per la Q2 anche l’azzurro Fabio Di Giannantonio, quarto a 0″241, seguito dall’altro italiano Franco Morbidelli, quinto a 0″271, e dallo spagnolo Pedro Acosta, sesto a 0″344.
Completano la top ten odierna ed evitano la Q1 anche l’italiano Luca Marini, settimo a 0″496, il transalpino Johann Zarco, ottavo a 0″843, e gli spagnoli Pol Espargarò, nono a 0″530, e Jorge Martin, decimo a 0″546. Partiranno dalla Q1, invece, Enea Bastianini, 11°, e Francesco Bagnaia, 19°.
CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP SAN MARINO 2026
1 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’30.144 24 25 300.0
2 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.247 18 23 0.103 0.103 299.1
3 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.329 25 27 0.185 0.082 299.1
4 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’30.385 25 25
5 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’30.415 21 21 0.271
6 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.488 19 24 0.344 0.073 299.1
7 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’30.640 23 24 0.496 0.152 298.3
8 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’30.654 24 27 0.510 0.014 300.8
9 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’30.674 22 23 0.530 0.020 300.8
10 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.690 23 26 0.546 0.016 299.1
11 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’30.704 19 24 0.560 0.014 299.1
12 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’30.716 20 26 0.572 0.012 295.0
13 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.758 17 22 0.614 0.042 296.7
14 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’30.859 24 26 0.715 0.101 300.0
15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.943 25 25 0.799 0.084 300.8
16 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’31.178 26 26 1.034 0.235 293.4
17 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’31.263 5 25 1.119 0.085 300.8
18 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’31.281 20 21 1.137 0.018 295.0
19 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.459 6 19 1.315 0.178 296.7
20 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.567 21 23 1.423 0.108 292.6
21 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.071 19 19 1.927 0.504 294.2