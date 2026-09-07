MotoGP, GP San Marino 2026: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

Dopo una settimana di riposo torna in scena il Motomondiale 2026 e lo fa con una delle tappe più attese dell’intero calendario: stiamo parlando, ovviamente, del fine settimana del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento della stagione 2026.

Sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, ci attende una tre-giorni di capitale importanza per le tre categorie, tra piloti che vogliono già blindare il proprio titolo iridato, fino ad una classe regina che ci sta regalando una corsa al vertice quanto mai emozionante e, stranamente per la classe, con molti nomi impegnati.

La classifica generale, dopotutto, parla chiaro. Davanti a tutti troviamo ancora Jorge Martin con 256 punti e 19 lunghezze di vantaggio su Marc Marquez reduce dalla doppietta di Aragon. Terza posizione per Marco Bezzecchi con 232 punti, quarta per Fabio Di Giannantonio con 208 mentre è rimasto fermo in quinta Ai Ogura con 203 dopo aver saltato la trasferta del MotorLand.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà ogni turno o sessione e Sky Sport 1 (201) che proporrà tutti i momenti salienti. Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno visibili live ed in chiaro le qualifiche delle tre classi, la Sprint Race della MotoGP e le gare domenicali. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE di ogni sessione della MotoGP e delle gara di Moto2 e Moto3.

PROGRAMMA GP SAN MARINO 2026 MOTOMONDIALE

Venerdì 11 settembre

Ore 09.00-09.35 Prove libere 1 Moto3

Ore 09.50-10.30 Prove libere 1 Moto2

Ore 10.45-11.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 13.15-13.50 Pre-qualifiche Moto3

Ore 14.05-14.45 Pre-qualifiche Moto2

Ore 15.00-16.00 Pre-qualifiche MotoGP

Sabato 12 settembre

Ore 08.40-09.10 Prove libere 2 Moto3

Ore 09.25-09.55 Prove libere 2 Moto2

Ore 10.10-10.40 Prove libere 2 MotoGP

Ore 10.50-11.05 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 11.15-11.30 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 12.45-13.00 Qualifiche 1 Moto3

Ore 13.10-13.25 Qualifiche 2 Moto3

Ore 13.40-13.55 Qualifiche 1 Moto2

Ore 14.05-14.20 Qualifiche 2 Moto2

Ore 15.00 Sprint Race MotoGP (13 giri)

Domenica 13 settembre

Ore 09.40-09.50 Warm-up MotoGP

Ore 11.00 Gara Moto3 (20 giri)

Ore 12.15 Gara Moto2 (22 giri)

Ore 14.00 Gara MotoGP (27 giri)