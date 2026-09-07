GP San Marino
MotoGP, GP San Marino 2026: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8
Dopo una settimana di riposo torna in scena il Motomondiale 2026 e lo fa con una delle tappe più attese dell’intero calendario: stiamo parlando, ovviamente, del fine settimana del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento della stagione 2026.
Sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, ci attende una tre-giorni di capitale importanza per le tre categorie, tra piloti che vogliono già blindare il proprio titolo iridato, fino ad una classe regina che ci sta regalando una corsa al vertice quanto mai emozionante e, stranamente per la classe, con molti nomi impegnati.
La classifica generale, dopotutto, parla chiaro. Davanti a tutti troviamo ancora Jorge Martin con 256 punti e 19 lunghezze di vantaggio su Marc Marquez reduce dalla doppietta di Aragon. Terza posizione per Marco Bezzecchi con 232 punti, quarta per Fabio Di Giannantonio con 208 mentre è rimasto fermo in quinta Ai Ogura con 203 dopo aver saltato la trasferta del MotorLand.
Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà ogni turno o sessione e Sky Sport 1 (201) che proporrà tutti i momenti salienti. Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno visibili live ed in chiaro le qualifiche delle tre classi, la Sprint Race della MotoGP e le gare domenicali. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE di ogni sessione della MotoGP e delle gara di Moto2 e Moto3.
PROGRAMMA GP SAN MARINO 2026 MOTOMONDIALE
Venerdì 11 settembre
Ore 09.00-09.35 Prove libere 1 Moto3
Ore 09.50-10.30 Prove libere 1 Moto2
Ore 10.45-11.30 Prove libere 1 MotoGP
Ore 13.15-13.50 Pre-qualifiche Moto3
Ore 14.05-14.45 Pre-qualifiche Moto2
Ore 15.00-16.00 Pre-qualifiche MotoGP
Sabato 12 settembre
Ore 08.40-09.10 Prove libere 2 Moto3
Ore 09.25-09.55 Prove libere 2 Moto2
Ore 10.10-10.40 Prove libere 2 MotoGP
Ore 10.50-11.05 Qualifiche 1 MotoGP
Ore 11.15-11.30 Qualifiche 2 MotoGP
Ore 12.45-13.00 Qualifiche 1 Moto3
Ore 13.10-13.25 Qualifiche 2 Moto3
Ore 13.40-13.55 Qualifiche 1 Moto2
Ore 14.05-14.20 Qualifiche 2 Moto2
Ore 15.00 Sprint Race MotoGP (13 giri)
Domenica 13 settembre
Ore 09.40-09.50 Warm-up MotoGP
Ore 11.00 Gara Moto3 (20 giri)
Ore 12.15 Gara Moto2 (22 giri)
Ore 14.00 Gara MotoGP (27 giri)