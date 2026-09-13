MotoGP, GP San Marino 2026. Marquez, Bezzecchi e Martin pronti alla rivincita della Sprint!

Alle ore 14:00 di domenica 13 settembre, all’autodromo di Misano Adriatico prenderà il via il Gran Premio di San Marino, quattordicesimo atto del Mondiale di MotoGP. Tutto lascia presupporre che la competizione possa essere una rivincita della Sprint disputata nel pomeriggio di sabato, nella quale Marc Marquez si è imposto davanti a Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Dunque, i primi tre del Mondiale hanno occupato le tre posizioni più nobili nella gara-dimezzata.

Quanto accaduto ieri ha leggermente modificato la forma della classifica iridata, dove ora Martin comanda con 14 punti di margine su Marquez e 22 su Bezzecchi. Scostamenti minimi in termini aritmetici, ma quando accaduto ieri ha dato l’ennesima testimonianza di come El Trueno de Cervera abbia una fortissima determinazione nell’andare a caccia dei risultati necessari per fregiarsi del titolo iridato, sfruttando al massimo i tracciati a lui favorevoli, come è appunto Misano.

Attenzione però, la performance di Simply the Bez e di Martinator non è certo stata negativa. Il riminese non si era mai piazzato così bene in una gara dimezzata durante il 2026, mentre il madrileno è andato oltre le sue più rosee aspettative. Insomma, ieri pomeriggio abbiamo assistito a una Sprint dove ognuno dei tre componenti del terzetto in lotta per il successo supremo ha sfoderato un’ottima prestazione.

Dopo una Sprint di livello così alto, la speranza è di assistere a un Gran Premio altrettanto pregevole. Magari un po’ più movimentato, ma in tal senso la distanza doppia fa ben sperare. Sarà interessante capire quali scelte saranno effettuate dai triellanti in termini di mescole. Ieri, Bezzecchi ha azzardato la soft al posteriore, mentre i due iberici hanno optato per la media.

Alla fine hanno avuto ragione loro. Cosa accadrà oggi? Tutti con la media, oppure qualcuno si differenzierà? Il meteo non sarà un fattore, si prevede esattamente la stessa condizione climatica di ieri. Tutto è pronto per “la rivincita” e non si vede l’ora di leggere il nuovo capitolo della storia che porterà a determinare il Campione del Mondo fra due mesi e mezzo.