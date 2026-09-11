MotoGP, GP San Marino 2025: risultati e classifica FP1. Bezzecchi tallona Marc Marquez, Martin insegue

Marc Marquez ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di San Marino, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul circuito di Misano. Il pilota della Ducati ufficiale ha stampato un perentorio 1:31.468 in chiusura della sessione, tagliando il traguardo con la bandiera a scacchi già esposta e riuscendo a superare Marco Bezzecchi per sessanta millesimi.

Il centauro della Aprilia ufficiale ha risposto presente in terra romagnola e sembra avere le carte in regola per puntare a un risultato di lusso, intanto si è lasciato alle spalle gli altri spagnoli Raul Fernandez (terzo a 0.133 con la Aprilia Trackhouse) e Alex Marquez (quarto a 0.180 con la Ducati Gresini). Ben cinque atleti sono raccolti in due decimi, visto che il francese Johann Zarco è quinto a 0.182 con la Honda.

Mattinata di studio per lo spagnolo Jorge Martin: il leader del Mondiale ha chiuso in ottava piazza con la sua Aprilia clienti, accusando un distacco dalla vetta di 267 millesimi e accodandosi allo spagnolo Pedro Acosta (sesto a 0.210 con la KTM) e a Luca Marini (settimo a 0.254 con la Honda). Avvio di fine settimana complicato per Francesco Bagnaia, 18mo a 0.993 con l’altra Ducati ufficiale.

Fabio Di Giannantonio decimo con la Ducati VR46 alle spalle della Yamaha di Fabio Quartararo, tredicesimo il suo compagno di squadra Francesco Morbidelli, Enea Bastianini quindicesimo con la KTM. Di seguito la classifica delle prove libere 1 del GP di San Marino, tappa del Mondiale MotoGP.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1 GP SAN MARINO MOTOGP 2026

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.468 18 18 298.3

2 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’31.528 18 19 0.060 0.060 301.6

3 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’31.601 19 19 0.133 0.073 295.8

4 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.648 17 18 0.180 0.047 300.0

5 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’31.650 17 18 0.182 0.002 299.1

6 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.678 17 17 0.210 0.028 298.3

7 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’31.722 18 19 0.254 0.044 300.8

8 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.735 19 20 0.267 0.013 297.5

9 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’31.870 18 18 0.402 0.135 292.6

10 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’31.977 19 19 0.509 0.107 297.5

11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’32.005 19 19 0.537 0.028 300.0

12 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’32.127 18 18 0.659 0.122 296.7

13 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’32.171 14 16 0.703 0.044 297.5

14 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.205 16 18 0.737 0.034 292.6

15 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’32.221 17 17 0.753 0.016 297.5

16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.229 19 20 0.761 0.008 300.0

17 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.368 16 16 0.900 0.139 295.0

18 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’32.461 17 17 0.993 0.093 298.3

19 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’32.621 14 16 1.153 0.160 296.7

20 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’32.638 20 20 1.170 0.017 299.1

21 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’33.322 9 11 1.854 0.684 295.8