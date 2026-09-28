MotoGP, GP Giappone 2026: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

Il Motomondiale si prepara a fare tappa in Giappone per il sedicesimo appuntamento della stagione 2026. Dal 2 al 4 ottobre, i protagonisti della MotoGP saranno impegnati a Motegi, circuito che inaugurerà la tradizionale fase autunnale del calendario lontano dall’Europa.

Il tracciato giapponese si sviluppa per 4,801 chilometri e comprende 14 curve, distribuite tra sei pieghe a sinistra e otto a destra. La pista è celebre per il suo carattere fortemente stop-and-go: ai tratti veloci si alternano numerose staccate impegnative e curve lente, nelle quali la capacità di frenare tardi e di scaricare efficacemente la potenza in uscita può fare la differenza. Una configurazione che sottopone a un lavoro particolarmente intenso sia i freni sia la trazione delle moto.

L’appuntamento nipponico arriva dopo il Gran Premio d’Austria, nel quale Pedro Acosta ha conquistato la vittoria al termine del weekend. In Giappone l’attenzione sarà soprattutto rivolta alla lotta per il campionato tra Jorge Martín e Marc Márquez, protagonisti di un confronto molto ravvicinato. Proprio sul circuito di Motegi, inoltre, Márquez aveva celebrato nella passata stagione un risultato di particolare rilievo.

Tra gli osservati speciali ci sarà anche Marco Bezzecchi, chiamato a misurarsi con i due principali contendenti e a cercare di inserirsi nella sfida al vertice. Il weekend giapponese potrebbe dunque offrire nuovi elementi per delineare gli equilibri nelle posizioni di testa della classifica iridata.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Giappone 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

GP GIAPPONE MOTOGP 2026

Venerdì 2 ottobre (orari italiani)

Ore 02:00-02:35, Moto3, Prove libere 1

Ore 02:50-03:30, Moto2, Prove libere 1

Ore 03:45-04:30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 06:15-06:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 07:05-07:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 08:00-09:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 3 ottobre (orari italiani)

Ore 01:40-02:10, Moto3, Prove libere 2

Ore 02:25-02:55, Moto2, Prove libere 2

Ore 03:10-03:40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 03:50-04:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 04:15-04:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 05:45-06:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 06:10-06:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 06:40-06:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 07:05-07:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 08:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 4 ottobre (orari italiani)

Ore 02:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 04:00, Gara MOTO3

Ore 05:15, Gara MOTO2

Ore 07:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP GIAPPONE MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo le qualifiche e la Sprint del sabato. Le gare della domenica verranno invece trasmesse in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now per gli abbonati / TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.