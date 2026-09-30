MotoGP, GP Giappone 2026. Numeri, statistiche e curiosità. Marc Marquez diventerà il primo a vincere 4 volte?

La MotoGP si è trasferita in Estremo Oriente e sta per affrontare un intenso periodo di competizioni che prevede ben quattro appuntamenti agonistici nell’arco di cinque settimane. Si comincia nei prossimi giorni da Motegi, dove nel weekend del 2-4 ottobre si disputerà il Gran Premio del Giappone.

L’autodromo situato nel cuore dell’Honshu – la più grande delle isole che compongono l’arcipelago nipponico – ha fatto la propria comparsa nel calendario iridato negli anni ’90. All’epoca, ospitava il cosiddetto “Gran Premio del Pacifico”, poiché quello del Sol Levante era prerogativa di Suzuka. Quando questa è uscita di scena, perché ritenuta troppo pericolosa, il GP del Giappone è stato trasferito nella sede attuale.

Per una questione di coerenza statistica, non si ragiona dunque sul Gran Premio del Giappone, bensì sul tracciato di Motegi in sé. A oggi, ha ospitato 25 appuntamenti iridati. Di fatto, dal 1999 in poi il circuito di proprietà della Honda è mancato dal programma del Mondiale solo nel biennio 2020-2021, nel periodo peggiore della pandemia di coronavirus.

MOTEGI – I DATI

CLASSE REGINA (500cc/MOTOGP)

Pilota con più vittorie: Ex aequo di massa.

La particolarità di Motegi è rappresentata dal fatto che in tanti vi abbiano vinto 3 volte, ma nessuno abbia raggiunto quota 4! I centauri capaci di calare il tris sono stati:

Loris CAPIROSSI [ITA] (2005, 2006, 2007)

Jorge LORENZO [ESP] (2009, 2013, 2014)

Daniel PEDROSA [ESP] (2011, 2012, 2015)

Marc MARQUEZ [ESP] (2016, 2018, 2019)

Piloti in attività con vittorie a Motegi:

3 – MARQUEZ Marc (ESP) {2016, 2018, 2019}

2 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2024, 2025}

1 – MILLER Jack (AUS) {2022}

1 – MARTIN Jorge (ESP) {2023}

Italiani vincitori a Motegi:

ROSSI Valentino (2001, 2008)

BIAGGI Max (2003)

CAPIROSSI Loris (2005, 2006, 2007)

DOVIZIOSO Andrea (2017)

BAGNAIA Francesco (2024, 2025)

Moto vincitrici a Motegi:

Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.

10 – HONDA (2001, 2019)

9 – DUCATI (2005, 2025)

4 – YAMAHA (2008, 2014)

2 – SUZUKI (1999, 2000)

Piloti vincitori con moto differenti:

ROSSI Valentino (Honda 2001; Yamaha 2008)

Record di vittorie consecutive:

3 – CAPIROSSI Loris (2005, 2006, 2007)

Le Sprint sono state vinte da…

2023 – MARTIN Jorge (Ducati)

2024 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

2025 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

Piloti in attività con pole position a Motegi:

2 – MARQUEZ Marc (ESP) {2019, 2022}

1 – ZARCO Johann (FRA) {2017}

1 – MARTIN Jorge (ESP) {2023}

1 – ACOSTA Pedro (ESP) {2024}

1 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2025}

MOTEGI – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2010 – ELIAS Toni (ESP)

2011 – IANNONE Andrea (ITA)

2012 – MARQUEZ Marc (ESP)

2013 – ESPARGARO’ Pol (ESP)

2014 – LÜTHI Thomas (SUI)

2015 – ZARCO Johann (FRA)

2016 – LÜTHI Thomas (SUI)

2017 – MARQUEZ Alex (ESP)

2018 – BAGNAIA Francesco (ITA)

2019 – MARINI Luca (ITA)

2022 – OGURA Ai (JPN)

2023 – CHANTRA Somkiat (THA)

2024 – GONZALEZ Manuel (ESP)

2025 – HOLGADO Daniel (ESP)

L’unico pilota capace di ripetersi nella classe cadetta è Thomas Lüthi (2014-2016). Nessuno, però, ha ancora primeggiato per due anni di fila. Tre i successi italiani, l’ultimo dei quali porta la firma di Luca Marini ed è antecedente alla pandemia.

MOTEGI – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2012 – KENT Danny (GBR)

2013 – MARQUEZ Alex (ESP)

2014 – MARQUEZ Alex (ESP)

2015 – ANTONELLI Niccolò (ITA)

2016 – BASTIANINI Enea (ITA)

2017 – FENATI Romano (ITA)

2018 – DALLA PORTA Lorenzo (ITA)

2019 – BEZZECCHI Marco (ITA)

2022 – GUEVARA Izan (ESP)

2023 – MAUSIA’ Jaume (ESP)

2024 – ALONSO David (COL)

2025 – MUÑOZ David (ESP)

La Spagna ha impattato con l’Italia grazie a tre successi negli ultimi quattro anni. Il nostro Paese e quello iberico sono dunque 5 pari. È catalano l’unico centauro capace di bissare una propria affermazione (Alex Marquez).