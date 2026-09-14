GP Austria

MotoGP, GP Austria 2026: programma, orari, tv, streaming. Calendario 18-20 settembre a Spielberg

Mattia Fierro

Pubblicato

9 minuti fa

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Marco Bezzecchi / Valerio Origo

Con il weekend di Misano ormai alle spalle, la MotoGP non si ferma e questa settimana si sposta a Spielberg per affrontare il Gran Premio di Austria 2026, quindicesimo appuntamento del calendario. Il Red Bull Ring ospiterà dal 18 al 20 settembre una tappa che diventa fondamentale per la lotta al titolo iridato dopo i grandi cambiamenti che il GP sammarinese ha comportato.

In testa al Mondiale troviamo ora Marc Marquez che ha raggiunto Jorge Martin a quota 274 grazie alla vittoria a Misano. Adesso lo spagnolo può approfittare del momento favorevole sul circuito austriaco, dove l’anno scorso riuscì a vincere per la prima volta. Ci si aspetta una reazione dalle Aprilia con Marco Bezzecchi desideroso di riscattare lo 0 di Misano. Attesa una risposta anche Jorge Martin che dopo mesi ha perso la leadership del Mondiale.

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2026

Venerdì 18 settembre

Ore 09.00-09.35 Prove libere 1 Moto3

Ore 09.50-10.30 Prove libere 1 Moto2

Ore 10.45-11.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 13.15-13.50 Pre-qualifiche Moto3

Ore 14.05-14.45 Pre-qualifiche Moto2

Ore 15.00-16.00 Pre-qualifiche MotoGP

Sabato 19 settembre

Ore 08.40-09.10 Prove libere 2 Moto3

Ore 09.25-09.55 Prove libere 2 Moto2

Ore 10.10-10.40 Prove libere 2 MotoGP

Ore 10.50-11.05 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 11.15-11.30 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 12.45-13.00 Qualifiche 1 Moto3

Ore 13.10-13.25 Qualifiche 2 Moto3

Ore 13.40-13.55 Qualifiche 1 Moto2

Ore 14.05-14.20 Qualifiche 2 Moto2

Ore 15.00 Sprint Race MotoGP

Domenica 20 settembre

Ore 09.40-09.50 Warm-up MotoGP

Ore 11.00 Gara Moto3 (20 giri)

Ore 12.15 Gara Moto2 (23 giri)

Ore 14.00 Gara MotoGP (28 giri)

DOVE VEDERE il GP AUSTRIA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208). TV8 (diretta qualifiche e Sprint, differita gara)

Diretta streaming: Sky Go, NOW Tv, TV8.it

Diretta Live testuale: OA Sport

 

 

 

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