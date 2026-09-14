GP Austria
MotoGP, GP Austria 2026: programma, orari, tv, streaming. Calendario 18-20 settembre a Spielberg
Con il weekend di Misano ormai alle spalle, la MotoGP non si ferma e questa settimana si sposta a Spielberg per affrontare il Gran Premio di Austria 2026, quindicesimo appuntamento del calendario. Il Red Bull Ring ospiterà dal 18 al 20 settembre una tappa che diventa fondamentale per la lotta al titolo iridato dopo i grandi cambiamenti che il GP sammarinese ha comportato.
In testa al Mondiale troviamo ora Marc Marquez che ha raggiunto Jorge Martin a quota 274 grazie alla vittoria a Misano. Adesso lo spagnolo può approfittare del momento favorevole sul circuito austriaco, dove l’anno scorso riuscì a vincere per la prima volta. Ci si aspetta una reazione dalle Aprilia con Marco Bezzecchi desideroso di riscattare lo 0 di Misano. Attesa una risposta anche Jorge Martin che dopo mesi ha perso la leadership del Mondiale.
PROGRAMMA GP AUSTRIA 2026
Venerdì 18 settembre
Ore 09.00-09.35 Prove libere 1 Moto3
Ore 09.50-10.30 Prove libere 1 Moto2
Ore 10.45-11.30 Prove libere 1 MotoGP
Ore 13.15-13.50 Pre-qualifiche Moto3
Ore 14.05-14.45 Pre-qualifiche Moto2
Ore 15.00-16.00 Pre-qualifiche MotoGP
Sabato 19 settembre
Ore 08.40-09.10 Prove libere 2 Moto3
Ore 09.25-09.55 Prove libere 2 Moto2
Ore 10.10-10.40 Prove libere 2 MotoGP
Ore 10.50-11.05 Qualifiche 1 MotoGP
Ore 11.15-11.30 Qualifiche 2 MotoGP
Ore 12.45-13.00 Qualifiche 1 Moto3
Ore 13.10-13.25 Qualifiche 2 Moto3
Ore 13.40-13.55 Qualifiche 1 Moto2
Ore 14.05-14.20 Qualifiche 2 Moto2
Ore 15.00 Sprint Race MotoGP
Domenica 20 settembre
Ore 09.40-09.50 Warm-up MotoGP
Ore 11.00 Gara Moto3 (20 giri)
Ore 12.15 Gara Moto2 (23 giri)
Ore 14.00 Gara MotoGP (28 giri)
DOVE VEDERE il GP AUSTRIA 2026 IN TV E STREAMING
Diretta tv: per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208). TV8 (diretta qualifiche e Sprint, differita gara)
Diretta streaming: Sky Go, NOW Tv, TV8.it
Diretta Live testuale: OA Sport