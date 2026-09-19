MotoGP, GP Austria 2026. Chi emergerà dal grande equilibrio austriaco? Acosta il più forte, Ducati e Aprilia equivalenti

Alle ore 15:00 di sabato 19 settembre scatterà la Sprint di Spielberg, che assegnerà i primi punti iridati del weekend austriaco del Mondiale di MotoGP. La griglia di partenza della mini-gara, così come del Gran Premio d’Austria (programmato per le 14:00 di domenica) sarà stabilita tramite le qualifiche che si disputeranno dalle ore 10:50.

Grande equilibrio nella giornata di venerdì, poiché Ducati e Aprilia si sono dimostrate sostanzialmente equivalenti. Come se non bastasse, la KTM è apparsa particolarmente competitiva sulla pista di casa. Sarà quindi estremamente interessante capire l’evoluzione dei rapporti di forza, consci di come l’incertezza regni sovrana. Di certo, tutti i pretendenti al titolo hanno guadagnato accesso diretto al Q2.

Dunque vedremo Marc Marquez, Jorge Martin e Marco Bezzecchi confrontarsi ad armi pari. Ovviamente, per la piega presa dal Mondiale, la domanda è se i ‘Cavalieri Neri’ Aprilia avranno modo di evitare il sorpasso da parte del ‘Cavaliere Solitario’ Ducati, la cui prepotente rimonta nella classifica generale si è compiuta settimana scorsa a Misano. Ora, Marquez mira a prendere l’abbrivio decisivo, Martin e Bezzecchi avanzeranno obiezioni.

Comunque, oltre ai triellanti per il titolo, occhio a due uomini in particolare. Il rientrante Ai Ogura ha perso ogni possibilità di rendere concreto il sogno iridato, ma proprio per questo correrà con il coltello tra i denti (salute permettendo), allo scopo di conquistare quanti più successi parziali possibili.

Soprattutto, va tenuto in considerazione Pedro Acosta. Forse, a Spielberg 2026, è veramente il più forte di tutti. Una Sprint l’ha già vinta, un Gran Premio no (ed è un paradosso, considerato il suo talento). Intanto c’è la giornata odierna da affrontare e un eventuale successo farebbe da prodromo a una vittoria vera, ma per quella se ne riparlerà domenica.