Gigi Dall’Igna elogia Marquez: “Una vittoria in stile Marc! Il titolo…? Rimaniamo con i piedi per terra”

Luigi “Gigi” Dall’Igna non può che essere soddisfatto al termine del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, infatti, il team Ducati Factory ha messo a segno una vittoria di capitale importanza per l’intera stagione con Marc Marquez che ha trionfato approfittando della caduta iniziale di Marco Bezzecchi e della giornata opaca di Jorge Martin.

Un successo e 25 punti che hanno sospinto il Cabroncito in vetta alla classifica generale, raggiungendo proprio “Martinator” che, fino a qualche mese fa, aveva un vantaggio quasi in tripla cifra sul rivale e connazionale. Dall’altra parte del box, invece, ennesima domenica disastrosa per Pecco Bagnaia che è finito nella ghiaia della pista di casa nelle prime battute del Gran Premio, confermando di essere in uno dei momenti più complicati della sua carriera. Crisi nera per il due volte campione del mondo della classe regina.

Al termine della gara romagnola il direttore tecnico della scuderia di Borgo Panigale ha analizzato quanto avvenuto in pista ai microfoni di DAZN Spagna: “Che vittoria di Marquez! Ha davvero corso da Marc. Non c’è molto altro da aggiungere. Ha saputo gestire tutto, lungo il corso della gara. Dalla partenza all’arrivo”.

Sulla lotta per il titolo, che ora vede il nove volte campione del mondo raggiungere Jorge Martin in vetta alla classifica generale, il direttore tecnico della Ducati è netto: “Manca ancora troppo tempo e troppe gare per fare ragionamenti sul titolo. Di sicuro il tempo è dalla nostra parte, dopotutto abbiamo compiuto una bellissima rimonta fino ad ora. Rimaniamo, però, con i piedi ben saldi al terreno”.