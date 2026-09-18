MotoGP, Francesco Bagnaia: “Il problema è sempre il grip, Acosta non mi sorprende”

Passano la settimane, ma Francesco Bagnaia continua a non trovare la quadra. Il ducatista dovrà infatti partire dalla Q2 in occasione delle qualifiche valide per il GP di Austria, quindicesimo atto del Mondiale 2026 di MotoGP in scena questo weekend sul tracciato Red Bull Ring di Spielberg, dopo aver chiuso nelle retrovie il secondo turno del venerdì.

Una prestazione di livello molto basso, a cui purtroppo il piemontese si è abituato, che lo ha costretto ad accontentarsi addirittura della diciottesima piazza, con uno scarto di 0.885 rispetto a Pedro Acosta, il quale ha fatto segnare il miglior tempo precedendo la Gresini di Fermin Aldeguer e la Trackhouse di Ai Ogura.

Una volta arrivato al parco chiuso, non poco sconfortato, il centauro ha svelato le sue sensazioni: “La difficoltà è sempre il grip. Abbiamo lavorato tanto, fatto tanti giri, ho cercato di adattarmi alla situazioni. Non è venuta la prestazione, continueremo a lavorare. Domani? Non saprei, oggi la squadra ha dato il massimo con quello che abbiamo. Ci manca solo il grip, speriamo di fare uno step in avanti”.

Bagnaia ha poi commentato la grande prova di Acosta “Non mi sorprende, da quando hanno aperto i motori ad Aragon sono andati molto forte, lui stacca forte, non hanno più mancanza di velocità come prima e fanno la differenza sul consumo gomme”.