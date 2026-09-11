MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Contento della velocità mostrata, usare una sola moto mi limita”

Fabio Di Gianntonio ha strappato la quarta piazza nelle pre-qualifiche valide per il GP di San Marino, quattordicesimo atto del Mondiale 2026 di MotoGP in scena questo fine settimana presso il circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli.

Precisamente, il pilota in forza al team Pertamina Enduro VR46 Racing ha raccolto un gap di 0.241 rispetto all’Aprilia di Marco Bezzecchi, autore del miglio tempo in 1:30.144 precedendo la Ducati ufficiale di Marc Marquez, secondo a 0.103 davanti al fratello in forza alla Gresini Alex, terzo a 0.185. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Roma ha commentato quanto fatto:

“Sono molto contento che abbiamo mostrato questa velocità con la media e poi con la soft nel time attack – ha detto Di Giannantonio – Questa è purtroppo la terza gara in cui stiamo usando soltanto una moto, questo ci limita molto. Dobbiamo essere conservativi nelle scelte”.

“Diggia” ha poi chiosato: “Domani? Serve migliorare la frenata, fatico ad essere preciso e non sono incisivo, perdo da Alex Marquez. Andare sotto l’uno e trenta è possibile, potremmo andare sotto. La media per la Sprint? Io sono andato forte, ma il consumo c’è. Dobbiamo aspettare domattina”.