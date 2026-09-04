MotoGP, Claudio Domenicali: “Non siamo i favoriti, ma con Marquez ce la giochiamo”

Il Mondiale MotoGP è ancora tutto da decidere. Alla vigilia del Gran Premio di San Marino, Claudio Domenicali rilancia le ambizioni Ducati: “Tre mesi fa questo Mondiale sembrava perso irrimediabilmente, oggi la prospettiva è molto diversa e direi che il campionato è molto aperto“.

L’ad di Ducati ha ricordato le difficoltà della prima parte della stagione: “L’inizio di stagione è stato molto difficile“, tra i problemi fisici di Marc Marquez, le difficoltà di Pecco Bagnaia e la crescita degli avversari.

“Poi durante l’estate le cose si sono molto riequilibrate. Siamo dietro e quindi non siamo i favoriti: quando il campionato è già avanti e ci sono punti da recuperare è sempre difficile. Ma la cosa bella è che ce la giochiamo e gli appassionati vedranno un finale di stagione entusiasmante“, ha aggiunto Domenicali.

Su Misano, il dirigente Ducati ha sottolineato il valore dell’appuntamento: “La gara di casa è sempre molto sentita e molto importante”, precisando però che “è gara di casa anche per i nostri concorrenti“, a partire da Marco Bezzecchi.

Domenicali ha poi parlato delle condizioni di Marquez: “Ha ancora una difficoltà. Una parte l’ha recuperata, ma un’altra è molto difficile. Ha bisogno di lavorare durante il weekend in modo specifico: deve cercare di spingere meno il venerdì per conservare forza per il sabato e la domenica“. Lo spagnolo “fa fatica nelle curve a destra, in particolare in quelle molto lunghe“.

Quanto alla lotta iridata, Domenicali vede tre protagonisti: “Credo sarà Marquez con Bezzecchi, ma anche Jorge, che è in testa al Mondiale ed è molto regolare e costante“. Una sfida che rappresenta anche “un orgoglio per il Paese“, perché “sono due moto italiane che si giocano questo Mondiale“.

Infine, il bilancio sulla sfida: “Noi abbiamo vinto gli ultimi quattro Mondiali consecutivi. Adesso abbiamo un competitor assolutamente degno, hanno fatto un buonissimo lavoro. Vediamo“.