MotoGP, Bezzecchi il più veloce nel warm-up a Spielberg. Marquez in agguato, Acosta cade ancora

Si chiude con il miglior tempo di Marco Bezzecchi il breve warm-up che precede il Gran Premio d’Austria 2026, valevole come quindicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il romagnolo dell’Aprilia ha trovato subito un buon passo nei pochi giri a disposizione stamattina al Red Bull Ring di Spielberg, fermando il cronometro in 1’29″337 e candidandosi ad un ruolo da protagonista verso la gara pomeridiana.

Risponde presente all’appello anche Marc Marquez, secondo a 157 millesimi dalla vetta in una sessione di soli 10 minuti che non può rappresentare un banco di prova attendibile in vista della corsa. Lo spagnolo della Ducati ha preceduto gli altri due grandi favoriti per la vittoria odierna Pedro Acosta e Jorge Martin, terzo con la KTM a 0.209 e quarto con l’Aprilia a 0.347.

Da segnalare una nuova caduta di Acosta allo scadere del turno, questa volta all’ingresso di curva 9 dopo il clamoroso errore di ieri alla staccata di curva 2 che gli è costato il successo nella Sprint. Completano la top10 del warm-up nell’ordine Diego Moreira su Honda, Raul Fernandez su Aprilia, Fermin Aldeguer su Ducati, Pol Espargarò su KTM, Johann Zarco su Honda ed Enea Bastianini con la KTM Tech3.

CLASSIFICA WARM-UP GP AUSTRIA MOTOGP 2026

1. Marco BEZZECCHI (Aprilia Racing) 1:29.337

2. Marc MARQUEZ (Ducati Lenovo Team) +0.157

3. Pedro ACOSTA (Red Bull KTM Factory Racing) +0.209

4. Jorge MARTIN (Aprilia Racing) +0.347

5. Diogo MOREIRA (Honda LCR) +0.458

6. Raul FERNANDEZ (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) +0.526

7. Fermin ALDEGUER (BK8 Gresini Racing MotoGP) +0.526

8. Pol ESPARGARO (Red Bull KTM Tech3) +0.665

9. Johann ZARCO (Honda LCR) +0.669

10. Enea BASTIANINI (Red Bull KTM Tech3) +0.737

11. Fabio DI GIANNANTONIO (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +0.849

12. Alex MARQUEZ (BK8 Gresini Racing MotoGP) +0.880

13. Franco MORBIDELLI (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +0.939

14. Ai OGURA (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) +1.040

15. Francesco BAGNAIA (Ducati Lenovo Team) +1.061

16. Luca MARINI (Honda HRC Castrol) +1.065

17. Fabio QUARTARARO (Monster Energy Yamaha MotoGP) +1.145

18. Takaaki NAKAGAMI (Honda HRC Castrol) +1.193

19. Jack MILLER (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +1.567

20. Toprak RAZGATLIOGLU (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +1.642

21. Alex RINS (Monster Energy Yamaha MotoGP) +2.637

22. Brad BINDER (Red Bull KTM Factory Racing) –