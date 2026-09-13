MotoGP, Aprilia naufragata: vantaggio tecnico evaporato, ultima vittoria del team ufficiale al Mugello!

Dopo aver vinto cinque dei primi sette Gran Premi stagionali, il team ufficiale dell’Aprilia non ha più raccolto neanche un singolo successo di tappa nelle gare lunghe della domenica. L’ultima affermazione di Jorge Martin o Marco Bezzecchi in una manche a punteggio pieno risale infatti al GP d’Italia, andato in scena al Mugello in data 31 maggio.

A conti fatti da giugno in poi la squadra factory della Casa di Noale ha smesso di vincere (discorso diverso per il team Trackhouse Racing, che ha trionfato ad Assen con Ai Ogura e a Silverstone con Raul Fernandez), buttando via una quantità industriale di punti tra cadute ed errori dei piloti e vedendo sfumare nell’arco di tre mesi e mezzo l’enorme vantaggio accumulato in classifica da Martinator e soprattutto dal Bez nel primo terzo della stagione.

Dopo la gara del Mugello c’era infatti il pilota romagnolo in vetta alla graduatoria con un margine di 17 punti sul compagno di squadra e addirittura 102 lunghezze sul campione del mondo in carica, che occupava in quella fase l’ottava piazza ed era appena rientrato (in condizioni fisiche precarie) dalla doppia operazione a piede e spalla effettuata in seguito alla caduta di Le Mans.

La RS-GP26 resta tutt’oggi una moto altamente competitiva, ma non superiore alla Ducati che nella prima parte della stagione aveva pagato dazio più per problemi e disavventure dei suoi piloti di punta (Fabio Di Giannantonio infatti stava performando ad alti livelli con la sua GP26) che per un reale handicap tecnico nei confronti di un’Aprilia sicuramente progredita rispetto al 2025.