MotoGP, anche Senna Agius fa il grande salto dalla Moto2: nel 2027 sarà in Tech3 con Luca Marini

Nella giornata di ieri il team KTM Tech3 ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Senna Agius a partire dalla prossima stagione in MotoGP. Il ventunenne australiano, attualmente impegnato nel Mondiale Moto2 (quarto nella generale con 2 vittorie e 4 podi nel 2026), farà dunque il suo debutto nella classe regina al fianco di un pilota ormai esperto come l’italiano Luca Marini, che si appresta a terminare la sua avventura in Honda.

“Si avvera un sogno che coltivavo da una vita, cioè arrivare in MotoGP. Sono serviti anni di duro lavoro. Sono molto grato a Guenther e a tutto il team Tech3 per aver creduto in me e avermi dato questa opportunità. Non vedo l’ora di ripagare la loro fiducia. So che mi aspetta una grande sfida, ma sono pronto a imparare, lavorare sodo e diventare la migliore versione di me stesso. Un enorme grazie alla mia famiglia, ai miei amici e a chi mi ha supportato durante questo percorso, fatto di sacrifici. Vorrei anche ringraziare ogni team, ingegnere e meccanico con cui ho lavorato nel corso degli anni: ognuno di loro ha contribuito a farmi raggiungere questo traguardo. Non vedo l’ora di iniziare e di rendere tutti orgogliosi“, il commento di Agius.

Così Guenther Steiner, CEO di Tech3: “Crediamo che Senna abbia le qualità per fare il grande passo in MotoGP. Ha dimostrato velocità e maturità impressionanti in Moto2, ma ciò che ci ha davvero colpiti sono stati la sua determinazione e il suo atteggiamento. Stiamo costruendo un team per una nuova era della MotoGP. Volevamo un pilota d’esperienza e un giovane talento. Senna rappresenta una parte entusiasmante di questo futuro. Avrà molto da imparare, certo, ma siamo pronti a supportarlo. Siamo molto lieti di dargli il benvenuto in Tech3 e non vediamo l’ora di vederlo crescere con noi“.

Queste invece le dichiarazioni di Nicolas Goyon, team manager di Tech3: “Nel corso della sua carriera in Moto2 Senna ha dimostrato di essere veloce e avere la mentalità giusta per affrontare questa nuova sfida. È ancora giovane, quindi c’è un grande potenziale per crescere insieme. Siamo entusiasti di far parte della prossima fase della sua carriera. Iniziare in MotoGP con regolamenti e moto completamente nuovi sarà una grande sfida per ogni pilota, ma ci offre anche delle opportunità. Senna ha voglia di imparare, lavora sodo e ha già dimostrato di poter lottare per le prime posizioni. Siamo felici di averlo in Tech3 e non vediamo l’ora di scoprire cosa potremo ottenere insieme“