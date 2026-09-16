MotoGP, Ai Ogura punta al rientro in Austria: domani la visita medica decisiva per ricevere il via libera

Dopo aver saltato gli ultimi due round andati in scena ad Aragon e Misano, Ai Ogura spera di tornare a competere questo weekend al Red Bull Ring di Spielberg in occasione del Gran Premio d’Austria, quindicesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP 2026. Il pilota giapponese del team Trackhouse si era operato a fine agosto per la frattura alla base del pollice della mano sinistra rimediata durante un allenamento di motocross nel corso della pausa estiva.

“Il team SuperFile Trackhouse MotoGP è lieto di annunciare che Ai Ogura si recherà in Austria con l’obiettivo di riprendere la sua stagione. Se supererà la visita medica obbligatoria che verrà effettuata dallo staff medico del campionato questo giovedì, tornerà in sella alla RS-GP26 #79 del team e sarà pronto a lavorare per ritrovare il suo ritmo dopo un mese di assenza“, si legge nella nota ufficiale della squadra americana.

Ogura si sottoporrà dunque nella giornata di domani ad una visita con il dottor Angel Charte, direttore medico della MotoGP, con l’obiettivo di ricevere l’idoneità per prendere parte alla prima sessione di prove libere del venerdì in Stiria. L’ultima apparizione del nipponico sulla sua RS-GP risale alla gara di Silverstone del 9 agosto, quando era ancora pienamente in corsa per il titolo iridato.

Il doppio zero di Aragon e Misano, oltre alla caduta nel GP di Gran Bretagna, ha estromesso però ormai definitivamente il 25enne giapponese dalla lotta per il Mondiale considerando la sua attuale sesta piazza nella generale a -71 dai battistrada Jorge Martin e Marc Marquez quando mancano sette appuntamenti al termine della stagione.