MotoGP, addio Morbidelli: finisce l’avventura con VR46, Bulega pronto a sostituirlo

Franco Morbidelli saluta la MotoGP e il VR46 Racing Team. Al termine della stagione si concluderà infatti il rapporto tra il pilota italo-brasiliano e la squadra di Valentino Rossi, un’avventura caratterizzata da podi, battaglie e momenti importanti, dentro e fuori dalla pista. Per Morbidelli si profila ora una nuova sfida nel Mondiale Superbike, dove è destinato a vestire i colori di Aruba.it Racing – Ducati.

L’addio è stato ufficializzato dal team VR46 attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social, con parole che sottolineano non soltanto i risultati ottenuti in pista, ma anche il legame umano costruito nel corso della collaborazione.

“Alla fine di questa stagione, il nostro percorso insieme a Franco Morbidelli giungerà al termine. Ci sono stati podi, battaglie e tanti momenti da festeggiare, ma ciò che ci porteremo dietro va ben oltre la pista. Siamo felici di aver potuto condividere questo percorso con te, Franky“, il testo della nota.

Si chiude così una parentesi significativa nella carriera di Morbidelli, che dopo gli anni trascorsi ai massimi livelli del Motomondiale si prepara a cambiare campionato e ad affrontare una nuova fase della propria carriera. Il passaggio in Superbike rappresenta una sfida importante per il pilota, chiamato a misurarsi con una realtà tecnica e agonistica differente, ma sempre ai vertici del motociclismo internazionale.

A raccogliere l’eredità di Morbidelli sulla Ducati del VR46 Racing Team dovrebbe essere Nicolò Bulega, in attesa dell’annuncio ufficiale. Il pilota italiano è attualmente impegnato nel Mondiale Superbike e sta dominando la categoria della derivate di serie. Un eventuale passaggio in MotoGP segnerebbe per Bulega un ulteriore salto di qualità e l’approdo nella classe regina dopo essersi affermato tra i protagonisti della Superbike.