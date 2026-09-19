MotoGP, Acosta cade nel finale e regala a Martin la vittoria nella Sprint in Austria. Bezzecchi sul podio

Jorge Martin realizza una piccola grande impresa e vince con una prova di forza importante, ma anche con un pizzico di fortuna, la Sprint del Gran Premio d’Austria 2026 di MotoGP. Lo spagnolo dell’Aprilia ha conquistato al Red Bull Ring di Spielberg il quarto sigillo stagionale nelle manche del sabato, rimediando ad un pessimo primo giro (dalla pole all’ottava piazza dopo il duro attacco di Marc Marquez in curva 2) con una super rimonta che l’ha portato fino alla seconda posizione prima dell‘incredibile caduta finale di Pedro Acosta.

Il giovane talento iberico della KTM, ritrovatosi in testa a metà della tornata inaugurale dopo le scaramucce tra Marquez e Martin, ha dominato la scena scappando via con un passo devastante e meritandosi la vittoria per poi buttare via tutto con un’anomala scivolata in curva 2 a tre giri dalla conclusione mentre aveva quasi 3″ di margine sugli inseguitori.

Martinator ne ha approfittato per centrare il bersaglio grosso precedendo all’arrivo i rivali diretti per il titolo Marc Marquez (solido in seconda piazza con la Ducati) e Marco Bezzecchi (terzo con l’altra Aprilia ufficiale). Notevole la prestazione del giapponese Ai Ogura, quarto con l’Aprilia Trackhouse al rientro dall’infortunio davanti alle Ducati di Alex Marquez e Francesco Bagnaia (autore di una buona prova con la strategia alternativa della media al posteriore).

Grazie a questo successo Martin si riprende la leadership (in solitaria) del campionato con un vantaggio di 3 punti su Marc Marquez, 38 su Bezzecchi, 63 su Di Giannantonio, 77 su Ogura e Acosta, 87 su Fernandez e 128 su Alex Marquez.

CLASSIFICA SPRINT GP AUSTRIA MOTOGP 2026

1. Jorge MARTIN (Aprilia Racing) 20:57.387

2. Marc MARQUEZ (Ducati Lenovo Team) +1.026

3. Marco BEZZECCHI (Aprilia Racing) +1.675

4. Ai OGURA (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) +3.495

5. Alex MARQUEZ (BK8 Gresini Racing MotoGP) +4.447

6. Francesco BAGNAIA (Ducati Lenovo Team) +5.142

7. Johann ZARCO (Honda LCR) +5.895

8. Fermin ALDEGUER (BK8 Gresini Racing MotoGP) +6.810

9. Brad BINDER (Red Bull KTM Factory Racing) +7.233

10. Fabio DI GIANNANTONIO (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +9.228

11. Enea BASTIANINI (Red Bull KTM Tech3) +11.580

12. Fabio QUARTARARO (Monster Energy Yamaha MotoGP) +13.050

13. Luca MARINI (Honda HRC Castrol) +15.076

14. Pol ESPARGARO (Red Bull KTM Tech3) +18.373

15. Takaaki NAKAGAMI (Honda HRC Castrol) +19.201

16. Diogo MOREIRA (Honda LCR) +20.503

17. Toprak RAZGATLIOGLU (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +20.964

18. Alex RINS (Monster Energy Yamaha MotoGP) +21.054

19. Raul FERNANDEZ (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) +22.646

20. Jack MILLER (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +26.053

NC Pedro ACOSTA (Red Bull KTM Factory Racing)

NC Franco MORBIDELLI (Pertamina Enduro VR46 Racing Team)