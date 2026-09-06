Motocross oggi in tv, GP Turchia 2026: orari MXGP e MX2, programma, streaming

Dopo le prove libere e le qualifying race di ieri, il Mondiale di motocross oggi, domenica 6 settembre, vedrà andare in scena le gare della diciassettesima tappa della stagione 2026: in programma ad Afyonkarahisar c’è il GP della Turchia, sia per la MXGP che per la MX2.

Di seguito il programma con gli orari italiani completi. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15′: alle 9.25 la MX2, alle 9.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 12.15 ed alle 15.10, per la MXGP start alle 13.15 ed alle 16.10.

Non sarà possibile guardare il GP della Turchia in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà fruibile su mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 HD (gara 1 MX2 e gara 1 MXGP), DAZN (gara 1 MX2 e gara 1 MXGP), Rai Play Sport 1 (gara 2 MX2 e gara 2 MXGP), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di entrambe le gare della MXGP del GP della Turchia.

CALENDARIO GP TURCHIA MOTOCROSS 2026

Domenica 6 settembre

9.25 Motocross, GP Turchia: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

9.45 Motocross, GP Turchia: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

12.15 Motocross, GP Turchia: MX2, gara 1 – Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, mxgp-tv.com

13.15 Motocross, GP Turchia: MXGP, gara 1 – Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, mxgp-tv.com

15.10 Motocross, GP Turchia: MX2, gara 2 – Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max, mxgp-tv.com

16.10 Motocross, GP Turchia: MXGP, gara2 – Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max, mxgp-tv.com

PROGRAMMA GP TURCHIA MOTOCROSS 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 HD (gara 1 MX2 e gara 1 MXGP), DAZN (gara 1 MX2 e gara 1 MXGP), Rai Play Sport 1 (gara 2 MX2 e gara 2 MXGP).

Diretta Live testuale: OA Sport (solo gare MXGP).