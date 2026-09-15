Motocross, inizia a prendere forma il calendario 2027. 20 tappe e Italia grande protagonista

Mentre siamo pronti per vivere l’ultimo impegno del Mondiale motocross 2026, abbiamo finalmente un calendario provvisorio in vista della prossima annata. Andiamo a conoscerlo nel dettaglio. L’esordio della stagione avverrà nel weekend del 28 febbraio con il Gran Premio di Andalusia ad Almonte, quindi in occasione della seconda tappa lunga trasferta in Sud America con il Gran Premio di Argentina di Bariloche del 14 marzo. Passando al 28 marzo arriverà la prima tappa di casa nostra. Gran Premio d’Italia a Montevarchi, quindi subito replica con il Gran Premio di Sardegna a Riola Sardo il 4 aprile.

Si tornerà in Spagna, invece, il 18 aprile su un tracciato ancora da definire. Di nuovo Italia, invece, il 25 aprile con il Gran Premio del Trentino nella classica location di Pietramurata. Dopodiché sarà la volta del settimo appuntamento del campionato, ovvero il Gran Premio della Cina di Shanghai che anticiperà e passerà da settembre al 2 maggio. Dopo due settimane di riposo si ripartirà con il Gran Premio del Portogallo del 23 maggio (su pista ancora da decidere), prima di chiudere il mese con il Gran Premio di Francia di Saint Jean D’Angely del 30 maggio.

Il giro di boa avverrà il 13 giugno con il Gran Premio di Lettonia di Kegums, quindi altre due tappe consecutive con il Gran Premio di Germania di Teutschenthal del 20 giugno, prima del Gran Premio di Gran Bretagna di Foxhills del 27 giugno che darà il via alla sosta estiva. La pausa si concluderà con il Gran Premio della Cechia di Loket del 25 luglio, tredicesimo appuntamento del Mondiale. Il primo agosto si gareggerà nel Gran Premio del Blelgio di Lommel, quindi il 15 agosto sarà la volta del Gran Premio di Svezia ad Uddevalla.

Il sedicesimo appuntamento della stagione sarà il Gran Premio d’Olanda di Arnhem del 22 agosto, quindi sarà la volta del Gran Premio di Turchia sulla pista di Afryonkarahisar del 5 settembre. Il 12 settembre sarà la volta del 18° appuntamento (tutto ancora da definire), prima del gran finale rappresentato dal Gran Premio d’Australia di Darwin del 19 settembre e il Gran Premio di Svizzera (su tracciato ancora da decidere) del 3 ottobre. Il FIM Motocross delle Nazioni, infine, andrà in scena il 10 ottobre ad Assen e concluderà la stagione.

IL CALENDARIO MOTOCROSS 2027