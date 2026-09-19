Motocross in tv, GP Australia 2026: orari MXGP e MX2, programma domenica 20 settembre, streaming

Dopo le prove libere e le qualifying race di questa notte, il Mondiale di motocross domani, domenica 20 settembre, vedrà andare in scena le gare dell’ultima tappa della stagione 2026: in programma a Darwin c’è il GP d’Australia, sia per la MXGP che per la MX2.

Di seguito il programma con gli orari italiani completi. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15′: alle 02.55 la MX2, alle 03.15 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 04.45 ed alle 07.40, per la MXGP start alle 05.45 ed alle 08.40.

Sarà possibile guardare il GP d’Australia in diretta tv su Rai Sport HD (gara 2 MX2), mentre la diretta streaming sarà fruibile su mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 HD, DAZN, Rai Play (gara 2 MX2) e Rai Play Sport 1 (gara 2 MXGP), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di entrambe le gare della MXGP del GP d’Australia.

CALENDARIO GP AUSTRALIA MOTOCROSS 2026

Domenica 20 settembre

02.55 Motocross, GP Australia: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

03.15 Motocross, GP Australia: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

04.45 Motocross, GP Australia: MX2, gara 1 – Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, mxgp-tv.com

05.45 Motocross, GP Australia: MXGP, gara 1 – Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, mxgp-tv.com

07.40 Motocross, GP Australia: MX2, gara 2 – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, mxgp-tv.com

08.40 Motocross, GP Australia: MXGP, gara2 – Rai Play Sport 1, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, mxgp-tv.com

PROGRAMMA GP AUSTRALIA MOTOCROSS 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (gara 2 MX2).

Diretta streaming: mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 HD, DAZN, Rai Play (gara 2 MX2) e Rai Play Sport 1 (gara 2 MXGP).

Diretta Live testuale: OA Sport (solo gare MXGP).