Motocross, GP Cina 2026: orari MXGP e MX2 13 settembre, tv, streaming

Dopo le prove libere e le qualifying race di oggi, il Mondiale di motocross domani, domenica 13 settembre, vedrà andare in scena le gare della diciottesima tappa della stagione 2026: in programma a Shanghai c’è il GP della Cina, sia per la MXGP che per la MX2.

Di seguito il programma con gli orari italiani completi. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15′: alle 3.55 la MX2, alle 4.15 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 6.15 ed alle 9.10, per la MXGP start alle 7.15 ed alle 10.10.

Sarà possibile guardare il GP della Cina in diretta tv su Rai Sport HD (gara 2 MX2 e gara 2 MXGP), mentre la diretta streaming sarà fruibile su mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 HD, DAZN, Rai Play (gara 2 MX2 e gara 2 MXGP), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di entrambe le gare della MXGP del GP della Cina.

CALENDARIO GP CINA MOTOCROSS 2026

Domenica 13 settembre

3.55 Motocross, GP Cina: MX2, warm up – Nessuna copertura tv / streaming

4.15 Motocross, GP Cina: MXGP, warm up – Nessuna copertura tv / streaming

6.15 Motocross, GP Cina: MX2, gara 1 – Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, mxgp-tv.com

7.15 Motocross, GP Cina: MXGP, gara 1 – Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, mxgp-tv.com

9.10 Motocross, GP Cina: MX2, gara 2 – Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, mxgp-tv.com

10.10 Motocross, GP Cina: MXGP, gara2 – Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, mxgp-tv.com

PROGRAMMA GP CINA MOTOCROSS 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (gara 2 MX2 e gara 2 MXGP).

Diretta streaming: mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 HD, DAZN, Rai Play (gara 2 MX2 e gara 2 MXGP).

Diretta Live testuale: OA Sport (solo gare MXGP).