Motocross, GP Australia 2026: orari MXGP e MX2, tv, programma, streaming

Dopo una lunga cavalcata iniziata a marzo siamo pronti per vivere l’ultimo appuntamento del Mondiale motocross 2026. Si chiude, infatti, la stagione e lo fa con il Gran Premio d’Australia, diciannovesimo ed ultimo appuntamento del campionato. Si chiude dall’altra parte della Terra, andando a completare la doppietta dopo la gara della Cina.

Si gareggerà sul tracciato di Darwin per una due-giorni che farà calare il sipario su una stagione che ci ha regalato emozioni, colpi di scena e non poche sorprese. Il titolo iridato della MXGP è già stato ampiamente assegnato a Jeffrey Herlings, dominatore anche in Cina mentre Guillem Farres è vicinissimo al suo trionfo in MX2. Nella classe regina quindi si potrà correre senza pressioni o obblighi di classifica. In poche parole ci attendono sei manche (sommando le due categorie) che potrebbero vivere anche di duelli mai visti sino ad ora.

Come seguire l’evento in tv? Non sarà possibile guardare il GP d’Australia in diretta tv, mentre in streaming sarà fruibile su mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 HD (gara 1 MX2 e gara 1 MXGP), DAZN (gara 1 MX2 e gara 1 MXGP), Rai Play Sport 1 (gara 2 MX2 e gara 2 MXGP).

PROGRAMMA GP AUSTRALIA MOTOCROSS 2026

Sabato 19 settembre

Ore 07.45 Qualifying Race MX2

Ore 08.30 Qualifying Race MXGP

Domenica 20 settembre

Ore 04.30 Gara-1 MX2

Ore 05.30 Gara-1 MXGP

Ore 07.30 Gara-2 MX2

Ore 08.30 Gara-2 MXGP