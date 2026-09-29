Motocross delle Nazioni, cambia la formazione dell’Italia: Andrea Bonacorsi costretto al forfait

L’Italia è costretta ad un cambio di formazione in vista del Motocross delle Nazioni, in programma nel fine settimana ad Ernée, in Francia: Alberto Forato (Fantic) prende il posto di Andrea Bonacorsi (Ducati), costretto ad alzare bandiera bianca.

Cambia anche lo schieramento dei piloti azzurri, visto che Alberto Forato sarà al via nella classe MXGP, mentre Ferruccio Zanchi correrà nella MX2 ed infine Andrea Adamo, inizialmente iscritto in MXGP, sarà obbligato a correre nella MX Open.

Il cambio di formazione è dovuto alle non perfette condizioni fisiche di Andrea Bonacorsi, il quale non si è ancora completamente ristabilito dopo aver contratto un virus in Turchia: il pilota bergamasco non ha ancora potuto riprendere gli allenamenti e così la FMI è stata costretta alla sostituzione.