Motocross delle Nazioni 2026: programma, orari, tv, streaming

Dopo la conclusione dei Mondiali MXGP e MX2, la stagione di motocross si conclude con il consueto appuntamento del Motocross delle Nazioni 2026. Un weekend, il prossimo dal 2 al 4 ottobre, di spettacolo e gare nella cornice del circuito francese di Ernèe che con il suo anfiteatro ed i tecnici saliscendi renderà più scenografica la sfida tra le nazioni.

Inoltre, la competizione è l’unica nella quale i piloti europei sfidano quelli americane, in lotte appassionanti nelle tre varie classi. Tante i big assenti per questo importante appuntamento la il Motocross delle Nazioni potrà comunque vantare un parterre di assoluto livello. L’Italia sarà rappresentata da Andrea Adamo, Ferruccio Zanchi ed Andrea Bonacorsi, con possibile riserva Alberto Forato. Gli azzurri puntano a migliorare il terzo posto dell’anno scorso quando ad imporsi fu l’Australia.

Il programma della competizione per nazioni sarà inaugurato sabato con le qualifiche di tutte e tre le classi: MXGP, MX2 ed Open. Domenica grande spettacolo con ben tre gare. Ogni classe gareggerà due volte in contemporanea con le altre categorie per delineare la classifica finale con i migliori cinque risultati dei piloti.

PROGRAMMA MOTOCROSS DELLE NAZIONI 2026

Sabato 3 ottobre

Ore 18.20 – Qualifying Heat MXGP

Ore 19.20 – Qualifying Heat MX2

Ore 20.20 – Qualifying Heat OPEN

Domenica 4 ottobre

Ore 17.00 – Gara 1 (MXGP-MX2)

Ore 18.30 – Gara 2 (MX2-OPEN)

Ore 19.55 – Gara 3 (MXGP-OPEN)

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL MOTOCROSS DELLE NAZIONI 2026

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Rai Play Sport 3 (gara-3), Discovery Plus, HBO MAX

Diretta Live testuale: OA Sport