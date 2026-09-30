Motocross delle Nazioni 2026: i piloti che schiererà l’Italia in tutte le categorie

L’attesa è ormai agli sgoccioli. Dal 2 al 4 ottobre, il circuito francese di Ernée ospiterà il Motocross delle Nazioni 2026, l’evento più prestigioso del calendario internazionale, pronto a richiamare i migliori interpreti del fuoristrada mondiale. Per l’Italia si tratta di un ritorno su un terreno carico di ricordi: proprio su questa pista, nel 2023, la Maglia Azzurra conquistò uno splendido terzo posto, salendo sul podio al termine di un weekend combattutissimo.

Questa volta, però, la spedizione italiana dovrà fare i conti con un imprevisto dell’ultima ora. Thomas Traversini è stato infatti costretto a modificare la formazione a causa dell’indisponibilità di Andrea Bonacorsi. Il pilota bergamasco, ancora debilitato dal virus contratto in Turchia, non ha recuperato completamente le condizioni fisiche e non è riuscito a riprendere gli allenamenti in moto. Di comune accordo con la FMI, è stata quindi presa la decisione di procedere alla sostituzione, affidando il suo posto ad Alberto Forato.

Il cambiamento ridisegna anche gli equilibri della squadra nelle tre categorie. Il pilota Fantic, inizialmente indicato come riserva, prenderà il via nella classe MXGP, mentre Ferruccio Zanchi sarà ancora una volta impegnato nella MX2. Andrea Adamo, inizialmente destinato alla categoria regina, verrà invece schierato nella MX Open. Una riorganizzazione resa necessaria dalle circostanze, ma che consente all’Italia di presentarsi a Ernée con una formazione di esperienza e qualità.

Per Forato si tratta di un ritorno particolarmente significativo, considerando che proprio sul tracciato francese era stato protagonista nell’edizione 2023. Il veneto arriva all’appuntamento dopo aver concluso il Mondiale MXGP 2026 al 14° posto, al termine di una stagione caratterizzata da una crescita progressiva e da diversi risultati incoraggianti. Tra questi spiccano i sesti posti di manche conquistati in Svizzera e Germania, oltre alla top ten centrata a Riola Sardo. Nella classe regina sarà chiamato a mettere in campo tutta la propria fisicità e l’esperienza accumulata nel Mondiale, con l’obiettivo di garantire punti preziosi alla squadra.

Confermato in MX2 Zanchi, protagonista di un’annata importante anche per il significato tecnico della sua esperienza. Il toscano ha infatti accompagnato il debutto mondiale del nuovo progetto motocross Ducati, chiudendo il campionato al 14° posto. A Ernée avrà l’opportunità di misurarsi in un contesto completamente diverso, dove ogni manche potrà incidere in maniera determinante sulla classifica finale. Velocità, regolarità e capacità di gestire la pressione saranno elementi fondamentali per contribuire al risultato azzurro.

Il ruolo di Adamo assume invece una rilevanza particolare nella nuova configurazione della squadra. Il campione del mondo MX2 2023 sarà impegnato nella MX Open, dopo aver chiuso la sua prima stagione completa in MXGP al quinto posto assoluto, con 435 punti e un prestigioso podio conquistato in Lettonia. Numeri che confermano il suo valore e la capacità di adattarsi rapidamente alle sfide della categoria superiore. Nella Open, il pilota KTM rappresenterà una delle pedine centrali della formazione italiana, mettendo a disposizione velocità, continuità e una notevole esperienza internazionale.

La concorrenza, come da tradizione, sarà particolarmente agguerrita. Francia, Stati Uniti e Australia si presenteranno a Ernée con ambizioni importanti, in un confronto che promette spettacolo ed equilibrio. L’Italia, dal canto suo, potrà fare affidamento anche sulla conoscenza di un circuito che ha già regalato soddisfazioni e sul precedente incoraggiante del 2023. Il programma scatterà venerdì con le prime prove libere, mentre domenica sarà il momento della verità, con le tre manche che assegneranno il trofeo. A Ernée si prepara un fine settimana di grande motocross e la Maglia Azzurra è pronta a giocarsi le proprie carte.