Moto3, Quiles sfrutta la caduta di Almansa e vince anche il GP d’Austria. Super rimonta di Pini

Maximo Quiles continua a macinare una vittoria dopo l’altra e trionfa anche al Red Bull Ring di Spielberg in occasione del Gran Premio d’Austria, quindicesimo round del Mondiale Moto3. Per il giovane talento spagnolo del team Aspar si tratta del nono successo nel 2026 (il n.12 della carriera), che lo proietta a -5 dallo storico record di David Alonso, capace di collezionare 14 affermazioni in una singola stagione nel 2024.

Quiles ha approfittato dell’errore commesso dopo sette tornate dal connazionale David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), sconfitto in volata nelle ultime due gare e caduto quest’oggi mentre stava allungando progressivamente a suon di giri veloci con un ritmo mostruoso prima di stendersi nel cambio di direzione tra la curva 2A e 2B.

Podio completato dagli iberici Brian Uriarte e Alvaro Carpe, secondo e terzo per il team Red Bull KTM Ajo, mentre a 20″ dalla testa si è consumata una bagarre infernale con in palio la quarta moneta che ha visto prevalere il britannico Eddie O’Shea (GRYD Racing) davanti all’azzurro Guido Pini (Leopard Racing), bravo a rimontare dalla sesta fila in griglia fino ad uno dei migliori risultati dell’intera stagione. Grandi rimpianti infine per l’altro centauro italiano Matteo Bertelle, quinto in qualifica ma costretto a partire dalla pit-lane per una grave ingenuità risalendo poi dal fondo fino alla zona punti in 14ma piazza.

Con questo risultato Quiles fortifica la sua leadership nella generale e può contare su un margine di 131 punti su Carpe, 132 su Almansa e Uriarte, 160 su Morelli, 188 su Perrone, 205 su Danish, 206 su Pratama e 220 su Bertelli (nono).

CLASSIFICA GP AUSTRIA MOTO3 2026

1. Maximo QUILES (CFMOTO Aspar Team) 33:24.323

2. Brian URIARTE (Red Bull KTM Ajo) +2.334

3. Alvaro CARPE (Red Bull KTM Ajo) +7.394

4. Eddie O’SHEA (GRYD Racing) +20.717

5. Guido PINI (Leopard Racing) +20.822

6. Casey O’GORMAN (SIC58 Squadra Corse) +20.948

7. Adrian CRUCES (CIP Green Power) +21.065

8. Marco MORELLI (CFMOTO Aspar Team) +21.118

9. Hakim DANISH (AEON Credit – MT Helmets – MSI) +21.594

10. Ryusei YAMANAKA (AEON Credit – MT Helmets – MSI) +21.701

11. Joel KELSO (GRYD Racing) +21.880

12. Valentin PERRONE (Red Bull KTM Tech3) +23.852

13. Veda PRATAMA (Honda Team Asia) +26.821

14. Matteo BERTELLE (LEVEL UP – MTA) +28.016

15. Joel ESTEBAN (LEVEL UP – MTA) +28.044

16. Scott OGDEN (CIP Green Power) +28.936

17. Marcos URIARTE (CODE Motorsports) +32.381

18. Zen MITANI (Honda Team Asia) +38.006

19. Ruche MOODLEY (CODE Motorsports) +41.064

20. Leo RAMMERSTORFER (SIC58 Squadra Corse) +41.192

21. Nicola CARRARO (Rivacold Snipers Team) +48.045

22. Jesus RIOS (Rivacold Snipers Team) +57.773

NC Adrian FERNANDEZ (Leopard Racing)

NC David MUÑOZ (Liqui Moly Dynavolt Intact GP)

NC Rico SALMELA (Red Bull KTM Tech3)

NC David ALMANSA (Liqui Moly Dynavolt Intact GP)