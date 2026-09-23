Moto3, non solo Leonardo Zanni. Altro debutto nel 2027: arriva Giulio Pugliese

Ancora una new entry, nel nome di un 2027 interessantissimo per il futuro del motociclismo italiano. Dopo l’annuncio di Leonardo Zanni, ingaggiato ufficialmente nel Team Leopard, a partire dal prossimo anno debutterà nella Moto3 anche un altro centauro azzurro: Giulio Pugliese che, secondo quanto raccolto da Sky Sport, correrà tra le fila di Boe (Team Code Motorsport).

Stiamo parlando di un giovane di grande prospetto, originario di Lugano e attualmente in gara nel Moto Junior, in cui è in lotta per il titolo. In questo momento, l’azzurrino dovrà affrontare ancora due fine settimana in cui proverà a battere i compagni di squadra Junior Carlos Cano e Yaroslav Karpushin.

Ricordiamo che a partire dalla prossima stagione la classe più leggera dovrà fare a meno di Guido Pini, destinato alla Moto2 arruolato tra le fila della REDS Fantic Racing. Lo farà al termine di un’annata molto strana, in cui si è perso dopo un inizio interessante vedendo sempre più in trionfo il rivale di sempre, Maximo Quiles, oramai vicinissimo al titolo.

L’auspicio è che, con l’ingresso di Zanni e Pugliese, la Moto3 possa ricominciare a ritrovare un entusiasmo soppresso dalle continue vittorie dei piloti spagnoli. Con le dovute precauzioni, perché l’ingresso nel paddock è tutt’altro che semplice, potremmo vivere grandi emozioni.