Moto3, Maximo Quiles beffa David Almansa in volata a Misano. Bertelle in top-5

La regola di Maximo Quiles. Cala il sipario sul 14° appuntamento del Mondiale 2026 di Moto3. La minima cilindrata ha regalato spettacolo sul circuito di Misano e ha confermato la tendenza di questo campionato: quando si tratta di fare la differenza nel finale, Maximo Quiles c’è sempre.

Ottava vittoria stagionale per il fenomenale centauro del KTM CFMOTO Gaviota Aspar Team. In scia a David Almansa (KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP) per gran parte della gara, il leader del campionato ha atteso l’ultima curva per sferrare il suo attacco decisivo.

Almansa le ha provate tutte per difendere il primato, frenando fortissimo e cercando di anticipare ogni mossa del suo avversario. All’ingresso della Misano 2 (curva 16), però, ha esagerato con la velocità di percorrenza e Quiles ne ha approfittato, beffando il rivale diretto nella lotta per il Mondiale al termine di un arrivo in volata.

Appena 21 millesimi hanno separato Almansa dal vincitore, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato dall’altro spagnolo, Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo), staccato di 1”343 dalla vetta.

Con questo risultato, Quiles ha ulteriormente rafforzato la propria leadership in campionato, salendo a quota 281 punti e portando a 107 lunghezze il margine di vantaggio nei confronti di Almansa.

A completare la top 5 c’è uno sprazzo d’Italia, con il quarto posto di un buon Matteo Bertelle. In sella alla KTM Level UP – MTA, l’italiano è giunto ai piedi del podio con un distacco di 12”219, precedendo sul filo di lana Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) e Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3).

CLASSIFICA GP SAN MARINO MOTO3 2026

1 Maximo Quiles 28 — 1:41.260 20 KTM CFMOTO Gaviota Aspar Team

2 David Almansa 22 +0.021 1:41.343 20 KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP

3 Brian Uriarte 51 +1.343 1:41.710 20 KTM Red Bull KTM Ajo

4 Matteo Bertelle 18 +12.219 1:42.762 20 KTM LEVEL UP – MTA

5 Valentin Perrone 73 +12.258 1:42.693 20 KTM Red Bull KTM Tech3

6 Rico Salmela 27 +12.303 1:42.626 20 KTM Red Bull KTM Tech3

7 Joel Kelso 66 +12.580 1:42.142 20 Honda GRYD Racing

8 Adrian Cruces 11 +21.714 1:42.151 20 KTM CIP Green Power

9 Marco Morelli 97 +21.867 1:41.911 20 KTM CFMOTO Gaviota Aspar Team

10 David Gonzalez 71 +22.185 1:42.254 20 KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP

11 Casey O’Gorman 67 +22.305 1:42.662 20 Honda SIC58 Squadra Corse

12 Hakim Danish 13 +22.335 1:41.278 20 KTM AEON Credit – MT Helmets – MSI

13 Ryusei Yamanaka 6 +22.650 1:41.687 20 KTM AEON Credit – MT Helmets – MSI

14 Adrian Fernandez 31 +23.082 1:41.796 20 Honda Leopard Racing

15 Scott Ogden 19 +23.322 1:41.647 20 KTM CIP Green Power

16 Eddie O’Shea 8 +23.392 1:42.001 20 Honda GRYD Racing

17 Alvaro Carpe 83 +26.356 1:41.954 20 KTM Red Bull KTM Ajo

18 Veda Pratama 9 +26.391 1:41.748 20 Honda Honda Team Asia

19 Guido Pini 94 +27.977 1:42.578 20 Honda Leopard Racing

20 Jesus Rios 54 +33.065 1:43.098 20 Honda Rivacold Snipers Team

21 Ruche Moodley 21 +41.100 1:43.113 20 KTM CODE Motorsports

22 Zen Mitani 32 +43.699 1:43.584 20 Honda Honda Team Asia

23 Marcos Uriarte 88 +43.861 1:43.829 20 KTM CODE Motorsports