Moto3, Joel Kelso chiude in vetta una umida FP1 del GP di Misano, buon 5° posto per Carraro

Joel Kelso ha messo a segno il miglior tempo al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, abbiamo assistito ad un turno del tutto interlocutorio. L’asfalto, infatti, erano ancora umido dopo la pioggia della giornata di ieri e ha impiegato parecchio tempo prima di asciugarsi, per cui i piloti non hanno potuto spingere al massimo (qualcuno non è nemmeno entrato in azione, come il leader della classifica generale Maximo Quiles), rimandando tutto al pomeriggio.

Ad ogni modo in questo scenario così particolare il miglior tempo è stato fissato dall’australiano Joel Kelso (Honda GRYD Mlav) che ha saputo sfruttare le gomme slick negli ultimi minuti per piazzare un ottimo 1:46.033 con un margine di vantaggio di 533 millesimi sull’austriaco Leo Rammerstorfer (Honda SIC58) a sua volta con le gomme da asciutto. Terzo crono per lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 1.110, quarto per l’irlandese Casey O’Gorman (Honda SIC58) a 1.476 mentre è quinto il primo degli italiani Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers) a 1.538.

Sesta posizione per il britannico Scott Ogden (KTM CIP) a 1.650, settima per il giapponese Zen Mitani (Honda Asia) a 2.292, ottava per lo spagnolo Adrian Cruces (KTM CIP) a 2.403, quindi nona per il malese Hakim Danish (KTM MT) a 3.028, mentre completa la top10 lo spagnolo Marcos Uriarte (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) a 3.286. Non forza Guido Pini (Honda Leopard) che chiude 22° a 9.267, mentre Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA) non è sceso in pista.

A questo punto la classe più leggera si concentra in vista delle pre-qualifiche che scatteranno alle ore 13.15 e andranno a definire la top14 che domani in occasione delle qualifiche potrà evitare la pericolosa Q1.