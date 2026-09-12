Moto3, festival spagnolo in una FP2 umida di Misano. Uriarte precede Fernandez e Almansa, Pini nella top10

Brian Uriarte ha chiuso al comando una umida seconda sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sul tracciato di Misano Adriatico abbiamo assistito ad un turno del tutto interlocutorio per colpa della pioggia caduta nelle prime ore della giornata. L’asfalto risultava ancora bagnato in diversi punti e i piloti sono stati costretti a girare con le gomme da bagnato. A differenza di ieri, nelle medesime condizioni, non è stato possibile provare le gomme slick.

Il miglior tempo in questo scenario così complicato è stato fissato dallo spagnolo Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) in 1:52.262 davanti a tre connazionali. Adrian Fernandez (Honda Leopard) è, infatti, secondo a 412 millesimi, terzo David Almansa (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) a 447, mentre è quarto Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 662.

Quinta posizione per l’indonesiano Veda Pratama (Honda Team Asia) a 1.235, sesta per lo spagnolo Marcos Uriarte (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) a 1.318, settima per il primo degli italiani, Guido Pini (Honda Leopard) a 1.729, quindi ottava per l’austriaco Leo Rammerstorfer (Honda SIC58) a 1.783. Si ferma in nona posizione il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT) a 1.878 dalla vetta, decima per l’argentino Marco Morelli (KTM CFMoto Aspar) a 1.907 mentre è 11° il leader della classifica generale lo spagnolo Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar) a 2.107. Chiude 19° Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers) a 3.626, mentre non ha girato Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA).

La classe più leggera, a questo punto, si concentra in direzione delle qualifiche che prenderanno il via alle ore 12.45 con la Q1, mentre la Q2 scatterà alle ore 13.10 andando a definire il poleman e lo schieramento di partenza della gara di domani che vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 11.00.