GP San Marino
Moto3: David Almansa strappa la pole a Misano. Bertelle in seconda fila!
David Almansa sale in cattedra in occasione delle qualifiche valide per il GP di San Marino, appuntamento numero quattordici del Mondiale 2026 di Moto3 in fase di svolgimento presso il circuito Marco Simoncelli di Misano Asriatico. Il pilota spagnolo ha infatti conquistato la pole position, rendendosi artefice di un poderoso turno di qualifica.
Nello specifico il centauro arruolato tra le fila del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha fermato il cronometro a 1:40.612, staccando di 0.217 la Red Bull KTM Ajo di Brian Uriarte, secondo condividendo la prima fila con Joel Kelso (GRYD Racing), terzo vantando uno scarto di 0.397.
Seconda fila invece per Valentin Perrone (Red Bull KTM Ajo), quarto a 0.499 precedendo il leader del Mondiale Maximo Quiles (CFMOTO Aspar Team), quinto a 0.515, e un ottimo Matteo Bertelle (LEVEL-UP MTA), sesto a 0.772. Da citare anche Casey O’Gorman (SIC58 Squadra Corse), settimo a 0.814, e Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3, ottavo a 0.894.
Lontani gli altri due piloti italiani, fermatisi subito nel Q1. Guido Pini (Leopard Racing) partirà infatti dalle retrovie dopo non essere andato oltre un gap di 0.812. Ancora più dietro Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team), decimo a 1.287. La gara comincerà domani alle 11:00.