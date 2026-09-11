Moto3, David Almansa impressiona nelle pre-qualifiche di Misano. Bertelle in top10

Si sono da poco concluse le pre-qualifiche Moto3 del Gran Premio di San Marino 2026, tappa del Motomondiale. Sul circuito di Misano dedicato a Marco Simoncelli, la migliore prestazione è stata fatta segnare da un solidissimo David Almansa. Lo spagnolo del Liqui Moly Dynavolt IntactGP ha sempre occupato le posizioni di testa ed alla fine ha stampato il crono di 1:40.767, inaugurando nel migliore dei modi il suo weekend.

Il centauro iberico ha rifilato un distacco di ben 402 millesimi all’australiano Joel Kelso (GRYD Racing), secondo. Terza posizione per il leader del Mondiale Maximo Quiles (CFMOTO Aspar Team) con un ritardo di 558 millesimi dalla vetta. Strappa il pass per il Q2 di domani anche il suo compagno di squadra Marco Morelli, quarto a 631 millesimi. Completa la top5 Rico Salmela (Red Bull KTM) a 660 millesimi.

Quindi sesto Valentin Perrone (Red Bull KTM, +0.685), davanti al primo degli italiani Matteo Bertelle (LEVEL UP-MTA), settimo a 746 millesimi. Chiude solo diciassettesimo Guido Pini (Leopard, +1.199) che domani partirà dal Q1. Incredibilmente fuori anche Alvaro Carpe (KTM, +1.247) diciottesimo e vittima di una caduta nel finale. Ultimo Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team).