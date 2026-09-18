Moto3, David Almansa apre un pokerissimo spagnolo nella FP1 del GP d’Austria. Pini nella top10

David Almansa prosegue nel suo ottimo momento di forma. Lo spagnolo, infatti, ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sul tracciato del Red Bull Ring abbiamo assistito ad un turno mattutino davvero particolare per colpa delle temperature. Appena 10° per quanto riguarda l’atmosfera e 14° sull’asfalto. In poche parole, i piloti hanno dovuto fare estrema attenzione nel mandare in temperatura le gomme e, come si è visto, le cadute non sono mancate.

La Spagna ha dettato legge in maniera davvero impressionante, monopolizzando le prime 5 posizioni della classifica e, più nel complesso, piazzando 6 rappresentanti nelle prime 7 posizioni. Davanti a tutti, come detto, troviamo David Almansa (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:40.595 con un vantaggio amplissimo di 648 millesimi su Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar) mentre in terza posizione troviamo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 694.

Quarto Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 705 millesimi dalla vetta, quinto Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) a 754, mentre è sesto il finlandese Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) a quasi un secondo (+0.961). Settimo l’ennesimo spagnolo, Joel Esteban (KTM LevelUP MTA) a 1.090, ottavo l’indonesiano Veda Pratama (Honda Team Asia) a 1.184, quindi nono il primo degli italiani, Guido Pini (Honda Leopard) a 1.188, mentre completa la top10 l’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a 1.253. Chiude 11° Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA) a 1.345, mentre si ferma in 25a posizione Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers) a 3.397.

A questo punto la classe più leggera si concentra in vista delle pre-qualifiche che prenderanno il via alle ore 13.15 e andranno a comporre la top14 che domani, in occasione delle qualifiche, potrà evitare la Q1.