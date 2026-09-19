Moto3, Brian Uriarte svetta in una FP2 bagnata del GP d’Austria. Bene gli italiani

Brian Uriarte ha chiuso al comando una umida seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sul tracciato del Red Bull Ring abbiamo assistito ad un turno quasi totalmente interlocutorio per colpa delle condizioni meteo di Spielberg. Dopo la pioggia caduta nel corso della notte, infatti, il tracciato è risultato bagnato, anche se si sta asciugando, con i piloti che sono stati costretti a montare le gomme slick, senza poter forzare al massimo. Solamente nel finale la pista ha potuto animarsi, anche se alcuni protagonisti hanno preferito evitare rischi e sono rimasti ai box.

Tra chi ha spinto maggiormente spicca lo spagnolo Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:47.740 dopo una bella serie di giri in costante miglioramento, davanti al connazionale Joel Esteban (KTM LevelUP MTA), con in quale si è tolto diverse volte il miglior tempo, con un distacco di 270 millesimi, mentre è terzo il padrone di casa Leo Rammerstorfer (Honda SIC58) a 558.

Quarta posizione per il malese Hakim Danish (KTM MT) a 844 millesimi dalla vetta, quinta per lo spagnolo Marcos Uriarte (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) a 1.038, quindi è sesto il primo degli italiani Guido Pini (Honda Leopard) a 1.104. Settima posizione per Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA) a 1.174, ottava per lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 1.437, quindi nona per l’argentino Marco Morelli (KTM CFMoto Aspar) a 2.205 con il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT) che completa la top10 a 2.566. Conclude in undicesima posizione, infine, Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers) a 2.575.

A questo punto la classe più leggera si prepara in vista delle qualifiche che prenderanno il via alle ore 12.45 e andranno a definire lo schieramento di partenza della gara di domani che vedrà lo spegnimento dei semafori come tradizione alle ore 11.00.