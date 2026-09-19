GP Austria
Moto3, Brian Uriarte beffa Almansa e centra una pole record al Red Bull Ring! Bertelle protagonista
Brian Uriarte beffa, senza mezzi termini, David Almansa. Il pilota classe 2008 nativo di Santander, infatti, ha messo a segno la pole position del Gran Premio d’Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale Moto3 2026, andando a togliere la migliore prestazione al connazionale che, oggettivamente, pensava di avere ormai la partenza al palo in tasca.
Sullo splendido tracciato del Red Bull Ring, infatti, lo spagnolo Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:39.544, nuovo record del tracciato, con 64 millesimi di vantaggio su David Almansa (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) mentre completa una prima fila tutta iberica Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 315 millesimi.
Quarta posizione per l’ennesimo spagnolo Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar). Il leader della classifica generale chiude a 437 millesimi dalla vetta, quinta per Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA) a 773, mentre in sesta troviamo il britannico Scott Ogden (KTM CIP) a 783.
Distacchi davvero pesanti per la Moto3, specialmente su una pista breve, confermati dall’ottava posizione dell’australiano Joel Kelso (Honda GRYD Mlav) a 967 millesimi, quindi ottavo lo spagnolo Joel Esteban (KTM LevelUP MTA) a 1.02, davanti al connazionale David Munoz (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) nono a 1.058, infine completa la top10 il finlandese Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) a 1.063. Non va oltre la 18a posizione Guido Pini (Honda Leopard) a 1.688 mentre Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers) scatterà dalla 25a posizione.
A questo punto la classe più leggera chiude armi e bagagli e si concentra sulla giornata di domani che proporrà la gara che, come tradizione, prenderà il via alle ore 11.00.