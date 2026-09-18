GP Austria
Moto3: Bertelle quarto nelle pre-qualifiche al Red Bull Ring. Miglior tempo per Almansa
David Almansa svetta nelle pre-qualifiche valide per il GP di Austria, tappa numero quindici del Motomondiale 2026 di Moto3 in scena questo weekend presso il Red Bull Ring di Spielberg. Prestazione positiva per lo spagnolo, intenzionato ad essere uno dei grandi protagonisti di questo fine settimana.
Nello specifico il centauro in forza alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha fermato il cronometro a 1:39.668, precedendo di 0.195 un ottimo Maximo Quiles (CFMOTO Aspar Team), secondo precedendo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), terzo con una differenza di 0.503. Buoni segnali inoltre dal nostro Matteo Bertelle (LEVEL UP – MTA), quarto a 0.5222.
Ha risposto presente anche Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo), piazzatosi al quinto posto con uno scarto di 0.610. Segue Hakim Danish (AEON Credit-MT Helmets MSI), sesto a 0.621, oltre che Joel Estebam (LEVEL UP-MTA), settimo prendendo 0.648.
Turno non entusiasmante infine per l’italiano Guido Pini (Leopard Racing), costretto a partire dal Q1 e sedicesimo a 0.994. Indietro infine Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team), ventiseisimo a 3.121. Domani, sabato 19 settembre, si svolgerà il terzo turno di libere oltre che quello di qualificazione.