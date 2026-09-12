Moto3, arriva un nuovo pilota italiano nel 2027: Leonardo Zanni firma con Leopard

Porte girevoli in Moto3 che, dall’anno prossimo, potrà contare su un nuovo pilota italiano. Stiamo parlando di Leonardo Zanni, fresco del nuovo ingaggio con la Leopard Racing, con cui ha appena firmato il contratto. Ad annunciare la notizia è stato Rosalio Triolo, giornalista e commentatore della classe più leggera e mediana Su Sky Sport MotoGP, durante il GP di San Marino attualmente in fase di svolgimento a Misano Adriatico.

Il giovane prospetto andrà a sostituire dunque Guido Pini, il quale l’anno prossimo raggiungerà la Moto2 arruolato tra le fila della REDS Fantic Racing. Stiamo parlando di un giovane pilota interessante: il classe 2008 si è fatto notare infatti fin dal 2025, quando ad Aragon vinse la sua prima gara.

Più altalenante invece l’inizio di questa stagione. Al netto di un inizio molto promettente, contraddistinto da un successo a Barcellona con il team Momoven, il nativo di Roma ha subito alcune battute d’arresto che lo hanno fatto scivolare in basso in classifica. Ma è chiaro che l’intento è quello di fare subito bene nel palcoscenico più ambito.

Ricordiamo che il già citato Guido Pini (al momento in difficoltà malgrado una partenza stagionale interessante) andrà a sostituire Celestino Vietti, destinato al Team Aspar, nel segno di una Moto2 che si appresta ad essere pregna di tanti e speriamo vincenti piloti italiani.