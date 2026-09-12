GP San Marino
Moto2, Tony Arbolino svetta nella FP2 a Misano! Indietro Vietti
Sale di colpi Tony Arbolino. Il pilota italiano ha infatti chiuso con il miglior tempo la terza nonché ultima sessione di prove libere valida per il GP di San Marino, quattordicesimo appuntamento valido per il Mondiale 2026 di Moto2 in scena questo weekend a Misano Adriatico.
Dopo aver terminato in top 5 sia la FP1 che le pre-qualifiche il centauro in forza alla REDS Fantic Racing ha fermato il cronometro a 1:35.207, precedendo di 0.089 il leader della classifica piloti Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), secondo davanti ad un buon Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2), terzo a 0.114.
Più indietro il compagno di squadra di Gonzalez, Senna Agius, il quale si è dovuto accontentare della nona piazza con una differenza di 0.899. Da segnalare invece il miglioramento di Luca Lunetta (REDS Fantic Racing), undicesimo con un distacco di 1.005.
Non un turno eccezionale infine per Celestino Vietti, il quale dovrà cercare di trovare una soluzione in ottica qualifica. L’azzurro non è infatti andato oltre il ventesimo piazzamento con un gap di 1.487