Moto2, Tony Arbolino parte forte nelle libere del GP d’Austria. Vietti in top5

Tony Arbolino conferma i riscontri positivi evidenziati a Misano e comincia alla grande il weekend di Spielberg realizzando il miglior tempo assoluto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2026, quindicesima tappa stagionale del Mondiale Moto2. Davvero notevole la partenza dell’azzurro, che si è avvicinato a soli tre decimi dal record della pista al Red Bull Ring già in FP1.

Il pilota lombardo del team Fantic ha fermato il cronometro in 1’33″074, dimostrando un ottimo passo e candidandosi ad un ruolo da protagonista per il resto del fine settimana sul tracciato stiriano. Alle spalle di Arbolino si è inserito in seconda piazza il colombiano David Alonso, con un gap di 42 millesimi dalla vetta, mentre è terzo a 95 millesimi lo spagnolo Izan Guevara.

Buon avvio a Spielberg anche per il leader del campionato Manuel Gonzalez, quarto a 197 millesimi dalla testa, e per l’altro azzurro di punta Celestino Vietti, quinto a 0.357 con la Boscoscuro del team Beta Tools SpeedRS. Completano la top10 nell’ordine il ceco Filip Salac, gli iberici Aron Canet e Daniel Holgado, il belga Barry Baltus ed il turco Deniz Oncu. 15° a oltre un secondo da Arbolino il rookie italiano Luca Lunetta.

CLASSIFICA FP1 GP AUSTRIA MOTO2 2026

1 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 1’33.074 18 22 261.8

2 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Team KALEX 1’33.116 19 20 0.042 0.042 262.7

3 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1’33.169 18 19 0.095 0.053 261.8

4 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1’33.271 20 20 0.197 0.102 262.7

5 13 Celestino VIETTI ITA BETA Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1’33.431 16 17 0.357 0.160 263.7

6 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 1’33.451 15 19 0.377 0.020 259.9

7 44 Aron CANET SPA ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1’33.480 16 19 0.406 0.029 261.8

8 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Team KALEX 1’33.485 20 20 0.411 0.005 258.9

9 7 Barry BALTUS BEL REDS Fantic Racing KALEX 1’33.702 16 20 0.628 0.217 256.2

10 53 Deniz ÖNCÜ TUR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1’33.714 16 20 0.640 0.012 262.7

11 21 Alonso LOPEZ SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1’33.734 17 19 0.660 0.020 259.9

12 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1’33.834 15 15 0.760 0.100 259.9

13 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1’34.059 7 20 0.985 0.225 260.8

14 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1’34.098 15 21 1.024 0.039 261.8

15 32 Luca LUNETTA ITA BETA Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1’34.186 20 20 1.112 0.088 259.9

16 71 Ayumu SASAKI JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1’34.206 14 18 1.132 0.020 261.8

17 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR – Campolor – MSI KALEX 1’34.220 10 16 1.146 0.014 258.0

18 54 Alberto FERRANDEZ SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1’34.263 17 18 1.189 0.043 259.9

19 24 Marcos RAMIREZ SPA KLINT Racing Team FORWARD 1’34.269 21 21 1.195 0.006 259.9

20 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1’34.348 20 20 1.274 0.079 258.9

21 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’34.401 19 19 1.327 0.053 260.8

22 3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1’34.531 16 20 1.457 0.130 259.9

23 17 Daniel MUÑOZ SPA Italtrans Racing Team KALEX 1’34.618 19 19 1.544 0.087 258.0

24 36 Angel PIQUERAS SPA QJMOTOR – Campolor – MSI KALEX 1’34.878 7 9 1.804 0.260 258.9

25 85 Xabi ZURUTUZA SPA KLINT Racing Team FORWARD 1’35.018 15 17 1.944 0.140 260.8

26 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 1’35.065 6 10 1.991 0.047 259.9

27 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1’35.256 8 18 2.182 0.191 258.0

28 72 Taiyo FURUSATO JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1’35.690 8 19 2.616 0.434 258.9

29 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1’36.536 2 2 3.462 0.846 254.4