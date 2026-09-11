GP San Marino
Moto2, Senna Agius svetta nelle pre-qualifiche a Misano. Due italiani in Q2
È ancora doppietta Liqui Moly Dynavolt Intact GP in Moto2, anche se stavolta a parti invertite. Senna Agius ha infatti segnato il miglior tempo in occasione delle pre-qualifiche valide per il GP di San Marino, quattordicesimo atto del Motomondiale 2026 riservato alla classe mediana in scena questo weekend presso il circuito di Misano Adriatico intitolato a Marco Simoncelli.
L’iberico, secondo nella FP1, ha fermato il cronometro a 1:34.749 precedendo di 0.120 il compagno di squadra, nonché leader della classifica piloti, Manuel Gonzalez. Ottima progressione anche per David Alonso (CFMOTO Aspar Team), che ha accusato un distacco di 0.133.
Bene anche Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) che, anche in questo turno, ha saputo mantenere continuità, strappando all’ultimo istante utile la sesta posizione con una differenza di 0.339, piazzandosi alle spalle della Red Bull KTM Ajo di Collin Veijer, quarto a 0.241, e l’altra CFMOTO Aspar Team di Daniel Holgado, quinto a 0.329.
Dentro anche Celestino Vietti (SpeedRS Team), il quale spalle al muro ha trovato un posto nei primi quattordici, occupando l’undicesima casella con uno scarto di 0.465. Sarà invece Q1 per Luca Lunetta (SpeedRS Team), solo ventiduesimo con un ritardo di 1.164.