Moto2, Senna Agius firma la pole position a Misano. Arbolino in top10

Prosegue il sabato del Gran Premio di San Marino 2026, quattordicesimo appuntamento del Mondiale Moto2. Sul circuito di Misano Adriatico intitolato a Marco Simoncelli, le qualifiche della Moto2 si sono concluse con la migliore prestazione di Senna Agius. L’australiano ha chiuso un ultimo giro da 1:33.718, nuovo record della pista che vale la pole position, la seconda in carriera, per la gara di domani.

Il centauro del Liqui Moly Dynavolt Intact GP è riuscito ad anticipare di ben 193 millesimi Daniel Holgado (CFMOTO Aspar) che scatterà domani dalla seconda casella. Torna in prima fila Angel Piqueras (MSI Kalex) che accumula un ritardo di 264 millesimi dalla vetta. Apre la seconda fila Daniel Muñoz (Italtrans Racing) a 298 millesimi, davanti al leader del Mondiale Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), quinto a 366 millesimi.

Sesta piazza per Collin Veijer (KTM) a 381 millesimi. Non riesce a sfruttare perfettamente gli ultimi minuti del Q2 Tony Arbolino (REDS Fantic) che chiude al settimo posto con un ritardo di 390 millesimi dalla pole. Completano la top10 Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha, +0.399), Barry Baltus (REDS Fantic, +0.480) e Filip Salac (Onlyfans American Racing, +0.531).

Solo sedicesimo invece Celestino Vietti (SpeedRS Team, +0.802) che domani sarà costretto alla rimonta. Ventunesimo Luca Lunetta (SpeedRS Team) che non ha passato il Q1. L’appuntamento per la gara sammarinese è domani alle ore 12.15.