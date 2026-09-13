Moto2, Manuel Gonzalez vince di forza a Misano, Arbolino e Vietti nella top10

Uno straordinario Manuel Gonzalez si è aggiudicato il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, baciato da un sole pieno e da temperature gradevoli, il pilota spagnolo ha rotto un digiuno che durava da troppo tempo (GP di Ungheria) e ha piazzato un successo fondamentale per la corsa al titolo.

Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) ha vinto con 2.4 secondi sull’olandese Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) mentre completa il podio il belga Barry Baltus (Kalex REDS Fantic Racine) a 4.6.

Quarta posizione per lo spagnolo Ivan Ortolà (Kalex QJ Motor MSI) a 5.7, quinta per Tony Arbolino (Kalex REDS Fantic Racing) a 6.0 mentre in sesta troviamo Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) a 6.1.

Settima posizione per Celestino Vietti (Boscoscuro SpeedRS Team)

cing) a 6.3, ottava per Alonso Lopez (Kalex Gresini) a 8.6, nona per il colombiano David Alonso (Kalex CFMoto Aspar) a 11.4, mentre completa la top10 lo spagnolo Alex Escrig (Forward Klint) a 15.6. Non ha concluso la gara Luca Lunetta (Boscoscuro SpeedRS Team)

Con questi risultati la classifica generale vede al comando Manuel Gonzalez con 232.5 punti davanti a Izan Guevara con 185 quindi terzo Ivan Ortolà a 157.5.