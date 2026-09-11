Moto2: Manuel Gonzalez il più veloce nella prima sessione di libere a Misano, Arbolino in top 10

Comincia nel segno di Manuel Gonzalez il GP di San Marino per quanto riguarda la classe Moto2. Lo spagnolo ha infatti segnato il miglior tempo in occasione della prima sessione di prove libere, contrassegnata dalle condizioni della pista umide, quasi a finire sull’asciutto.

Precisamente il centauro in sella alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha fermato il cronometro a 1:35.031, regolando di appena 0.035 il compagno di scuderia Senna Agius, secondo davanti a Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), piazzatosi al terzo posto con una differenza di 0.090.

Ai piedi della top 3 si sono poi accomodate le due CFMOTO Aspar Team guidate rispettivamente da David Alonso, quarto a 0.180, e Daniel Holgado, quinto a 0.209. Da segnalare poi la buona settima piazza di Tony Arbolino (REDS Fantic Racing), il quale si è accontentato di una differenza di 0.393

Sulle retrovie gli altri due piloti italiani. Luca Lunetta (SpeedRS Team) si è attestato a ventunesimo posto accusando un gap di 1.472, mentre Celestino Vietti (Speed RS) non è andato oltre la ventottesima piazza con 2.098. Più tardi, precisamente alle 14:05, scatteranno le pre-qualifiche.